Cómo comprar un carro por apenas US$500 en agosto de 2026: el negocio de las subastas en EE.UU.

En Estados Unidos se subastan miles de vehículos al año, ya sea en línea, de manera presencial o mediante ofertas por correo. En algunas de estas subastas pueden aparecer autos desde US$500, aunque los expertos recomiendan inspeccionar cada vehículo antes de ofertar para evitar sorpresas.

Así son las subastas de autos en Estados Unidos

El negocio de las subastas fue documentado por el creador de contenido dominicano Alfy Tavarez en su canal de YouTube. Allí, entrevistó a Elvis, un emprendedor que se dedica a la compra y venta de vehículos en el estado de Pensilvania.

“Mi rango es de 30 autos mensuales. Ese es el rango que yo manejo”, dijo el emprendedor, que cuenta con cuatro años de experiencia en el rubro.

Según el reportaje, existen dos modalidades para participar en las licitaciones:

Subastas para dealers: son exclusivas para quienes poseen una licencia de concesionario , la cual requiere tener un lote físico, una oficina y una línea telefónica. No obstante, una persona puede operar bajo la licencia de otro dealer pagando una comisión.

son exclusivas para , la cual requiere tener un lote físico, una oficina y una línea telefónica. No obstante, una persona puede operar bajo la licencia de otro dealer pagando una comisión. Subastas mixtas: permiten el registro y la compra directa al público general.

En las subastas aparecen vehículos con precios que parten de los US$500 y US$800 Captura de Pantalla/Alfy Tavarez

En cualquiera de este tipo de subastas, se puede entrar al negocio con capitales variados. Desde este punto, suelen aparecer vehículos con precios que arrancan en torno a los US$500.

“Aparecen carros hasta en US$500 y US$800. No hay excusa, hay de todos los precios”, señaló Elvis.

La importancia de la inspección técnica y detección de engaños

Elvis recomendó realizar una inspección horas antes del inicio de las subastas. Para dicha revisión, se debe utilizar un escáner avanzado para detectar códigos de errores internos.

Se recomienda hacer una inspección con un escáner avanzado para leer los códigos de error internos del vehículo y ver detalles que no se perciben a simple vista Captura de pantalla/ Alfy Tavarez

Dicha herramienta permite ver si los códigos fueron borrados de forma reciente, lo cual es una alerta de que el vendedor intenta ocultar una falla que reaparecerá pronto.

“Por ejemplo, en esta Subaru Forester 2014, que solo tiene 99.000 millas, dice aquí el escáner que no tiene ningún código detectado. Sin embargo me da una alerta diciéndome que le borraron el código hace una milla”, señaló.

El experto recomienda descartar autos inundados debido a sus fallos eléctricos perpetuos, y tener cautela con modelos específicos.

Cuáles son los autos más buscados en las subastas

Aunque la comunidad hispana prefiere vehículos Toyota y Honda, estas marcas suelen subastarse a precios muy altos, lo que reduce el margen de ganancia, según destacó Elvis.

Elvis asegura que los carros estadounidenses suelen ser más rentables en las subastas

Por tanto, los vehículos americanos (como Ford) suelen ser más rentables porque permiten obtener un mejor precio de compra y un mayor margen al vender.