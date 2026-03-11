Concacaf mantiene duelo Galaxy-Mount Pleasant pese a problemas de visados de club jamaicano

El partido de la Copa de Campeones de la Concacaf entre el Mount Pleasant y Los Ángeles Galaxy se disputará el miércoles según lo previsto, a pesar de la controversia por los visados que impidió a 10 jugadores del club jamaicano ingresar a Estados Unidos, informó el organismo regional este martes.

El Mount Pleasant, con una plantilla muy mermada, enfrentará al Galaxy, uno de los grandes de la MLS, en Los Ángeles, en la ida de los octavos de final (01H30 GMT del jueves), a pesar de arribar a Estados Unidos con varios de sus titulares afectados por problemas con los visados.

Siete miembros de la plantilla son de Haití, uno de los 19 países sujetos a una prohibición general de entrada a Estados Unidos según la política migratoria de la administración Trump.

Si bien la controversia ha suscitado inquietudes sobre cómo las políticas migratorias de Estados Unidos podrían afectar el Mundial 2026 a mediados de año, la Concacaf pareció sugerir que el Mount Pleasant era responsable de la situación.

"De acuerdo con el reglamento de la competición, cada club participante puede inscribir una plantilla de hasta 35 jugadores y es responsable de presentar las solicitudes de visado dentro del plazo exigido por las misiones diplomáticas de los países que se van a visitar", señaló la entidad en un comunicado.

"Teniendo en cuenta el reglamento de la competición y que el club tuvo tiempo suficiente para completar el proceso de solicitud de visados tras el sorteo oficial de la competición en diciembre de 2025, la serie se desarrollará según lo previsto".

El entrenador del Mount Pleasant, Theodore Whitmore, intentó dejar atrás la polémica y centrarse en el partido. "Es un tema importante. Como entrenador, uno quiere poder elegir a todos los jugadores de su equipo", afirmó este martes en conferencia de prensa.

"No obstante, tenemos jugadores que están ansiosos por salir al campo, dejar atrás todo lo negativo y mirar hacia adelante".