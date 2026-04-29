Bill Gates fue a su boda: quién es el multimillonario que quiere salvar a los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia
Anant Ambani, magnate indio, propuso trasladar a los animales introducidos en el país por el narcotraficante; el gobierno había aprobado la eutanasia para los ejemplares a fin de controlar la proliferación de la especie invasora
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Convencido de que se trata de seres sensibles que no tienen la culpa de haber nacido en Colombia, el heredero multimillonario Anant Ambani aseguró que está dispuesto a llevarse a los 80 hipopótamos asociados a Pablo Escobar a su centro de rescate, ubicado en el oeste de la India.
Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, quiere salvar a los hipopótamos de Colombia
Anant Ambani tomó un alto perfil público en 2024, tras contraer matrimonio con Radhika Merchant. En aquel entonces, la ceremonia de casamiento reunió a figuras de la talla de Mark Zuckerberg, Bill Gates, Rihanna y Kim Kardashian.
Sin embargo, ahora el heredero se destacó por su deseo con respecto a los animales de Pablo Escobar. De acuerdo con MoneyWeek, Anant es el hijo menor de la empresaria Nita Ambani y del magnate Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de Asia.
Más allá de eso, es conocido por poseer un zoológico privado llamado Vantara, que alberga más de 2000 especies en un espacio de 1400 hectáreas. De acuerdo con BBC, la familia Ambani afirma que se trata de un centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre.
Es precisamente a ese lugar al que el multimillonario pretende llevar los 80 hipopótamos asociados a Pablo Escobar.
De acuerdo con un comunicado al que tuvo acceso DW, Ambani declaró que los hipopótamos no eligieron dónde nacer ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan, por lo que ofrece la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura.
Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles del avance de la propuesta o cómo sería eventualmente el traslado de los animales si se concretara la idea.
El perfil de Anant Ambani, el millonario que quiere salvar a los hipopótamos de Escobar
La mayor parte de su fortuna, calculada en más de 39.000 millones de dólares, proviene de la herencia de sus padres. Más allá de eso, también logró construir una trayectoria como empresario.
Ambani lideró las operaciones de energía verde y otros cargos corporativos en Reliance Industries, propiedad de su padre. También es director de la multinacional tecnológica Jio Platforms Limited.
Además, es dueño del equipo de Cricket Mumbai Indians, perteneciente a la Indian Premier League. En cuanto a su educación, Ambani estudió administración de empresas en la Universidad de Brown, en Estados Unidos.
Colombia autorizó la eutanasia para los hipopótamos de Escobar
En la década de los 80, el narcotraficante introdujo cuatro ejemplares de hipopótamos a la Hacienda Nápoles, ubicada en Antioquia, para que formaran parte de su zoológico privado.
Los animales se multiplicaron y actualmente, según el gobierno colombiano, ya hay 200 hipopótamos en el territorio que impactan negativamente los ecosistemas, la calidad del agua y la convivencia de especies nativas.
En ese sentido, el Ministerio de Ambiente de Colombia autorizó la eutanasia de 80 hipopótamos con el fin de contener el crecimiento de la población de esta especie considerada invasora.
Las autoridades aseguraron que el procedimiento que planean utilizar responde a criterios que consideran el tamaño del animal, las condiciones del entorno y los riesgos, con el fin de garantizar una muerte rápida e indolora.
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