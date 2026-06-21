Conceição elogia a Cristiano, pero lo considera "uno más del equipo" de Portugal

El extremo de Portugal Francisco Conceiçao elogió este domingo a la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, criticado tras el debut mundialista contra RD Congo, aunque aseguró que es "uno más del equipo" y que la Seleçao necesita a "todas las individualidades para que el colectivo funcione"

"Cristiano es un ejemplo por su carrera, por el hambre que todavía tiene a los 41 años (...) Un ejemplo por el liderazgo, por los goles que hace", dijo el jugador de la Juventus de Turín en rueda de prensa en Palm Beach (Florida)

Preguntado por la conexión del equipo con Ronaldo, Conceição aseguró que "para marcar goles no hay nadie como él", pero aclaró que no sienten "esa necesidad de pasarle el balón"

Dos días antes del segundo encuentro de Portugal, contra Uzbekistán en Houston, Conceiçao mostró su deseo de dejar atrás el mal debut ante Congo (1-1)

"Nadie lo pasa peor que nosotros. Sentimos en la piel que nuestro trabajo no se hizo de la mejor manera", declaró. "Si las cosas no van bien, habrá más presión y más críticas. Queremos mostrar calidad y ganar el próximo partido"

Tras la primera jornada, Portugal, una de las favoritas del torneo, es tercera del grupo K. Los otros dos equipos, Colombia y Congo, se enfrentarán también el martes en Guadalajara (México)