Sueño frustrado en Atlanta: quería ir al Mundial y compró entradas por reventa, pero le dejaron afuera del estadio

Una fanática del Mundial 2026 descubrió que sus entradas para el partido entre España y Cabo Verde, adquiridas en una plataforma de reventas, eran inválidas. Ante este inconveniente, no pudo ingresar al estadio y enfrentó un profundo malestar.

Entradas ilegales y el método que sufren muchos fanáticos del Mundial 2026

Bina Ramroop, la aficionada afectada, contó que vivió una experiencia devastadora al intentar ingresar al Atlanta Stadium para el partido entre España y Cabo Verde por la primera fecha de la Copa del Mundo.

Tras haber comprado boletos por 485 dólares en StubHub para el cumpleaños de su nieto, la entrada nunca se transfirió a la aplicación oficial de la FIFA.

La mujer afectada por las entradas inválidas para el Mundial 2026, en el partido entre España y Cabo Verde Captura de pantalla de video de AP

Según explicó en diálogo con Associated Press, la mujer permaneció afuera del recinto mientras escuchaba el grito de la multitud al inicio del encuentro. A pesar de horas de llamadas telefónicas entre representantes de la plataforma y la taquilla, nadie pudo resolver el problema.

“No quería un reembolso, no quería que me devolvieran mi dinero”, declaró la mujer ante la frustración del momento. Según reconoció, ella deseaba cumplir el sueño de su nieto de presenciar el partido, pero tuvo que regresar a casa.

Pape Ndaw es otro afectado. En su caso, perdió el regalo de graduación para su hijo al recibir una notificación de cancelación a dos días del evento. La empresa le ofreció crédito en la tienda en lugar de un reembolso directo, lo que complicó sus intentos por conseguir nuevas entradas.

Qué pasó con la empresa que revendió las entradas para el Mundial 2026

Tras el episodio con las entradas de reventa, StubHub culpó directamente a la FIFA por la gestión de la infraestructura tecnológica necesaria para la transferencia de las entradas.

De acuerdo con Associated Press, la plataforma alegó que la aplicación oficial se lanzó con muy poca antelación, lo que dificultó la integración con el sistema de reventa.

La FIFA, por su parte, aseguró que únicamente las transacciones realizadas por su sitio oficial garantizan el acceso al estadio.

El organismo advirtió que el uso de plataformas externas conlleva riesgos debido a la falta de comunicación oficial entre los sistemas.

La FIFA aseguró que solo se puede garantizar que son válidas las entradas adquiridas en su sitio oficial Pexels / AP

Por su parte, expertos del sector señalaron que las dificultades parecen ser parte de un problema más amplio.

Muchos compradores se encuentran en un limbo donde ni la plataforma ni el ente organizador asumen la responsabilidad total por la pérdida del servicio.

El problema con la reventa de entradas en el Mundial y otros eventos en EE.UU.

El problema de las reventas no es un fenómeno nuevo. Estos vendedores operaron históricamente en eventos de alta demanda.

Scott Friedman, consultor de la industria, explicó a Associated Press que muchos revendedores publican entradas antes de tenerlas en su poder con la esperanza de que los precios cambien favorablemente.

El Mundial 2026 bate los récords de asistencia de público en los estadios

Cuando el valor de los boletos aumenta drásticamente durante el torneo, estos vendedores optan por cancelar las órdenes originales para aumentar sus ganancias. Aunque StubHub afirma que exige pruebas de propiedad, los casos de boletos inexistentes o cancelados ocurren frecuentemente en grandes eventos.

La garantía FanProtect, promocionada por la empresa, suele limitarse a reembolsos o créditos a “exclusiva discreción” de la propia plataforma de reventa. Abogados especializados en derecho deportivo advirtieron que impugnar estos términos resulta una batalla legal sumamente difícil para los consumidores afectados.