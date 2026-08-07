Condenan a Meta a pagar US$ 567 millones a un estado de EE.UU. por un caso de menores en redes sociales

Un juez de Nuevo México, suroeste de EE.UU., ordenó el jueves a Meta financiar con 567 millones de dólares un fondo para reparar los daños causados a menores por sus plataformas, consideradas responsables de "alteración del orden público".

Este monto, destinado a financiar durante cinco años programas de salud mental y de prevención para jóvenes, se suma a los 375 millones de dólares en sanciones civiles impuestas en marzo por un jurado de Santa Fe (Nuevo México), que determinó que Meta falló en la protección de los usuarios menores de edad. Meta (casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) había apelado el veredicto.