Conductor Uber en Latinoamérica es un hombre con estudios que gana US$7 por hora (BID)

Los conductores de Uber en América Latina y el Caribe son en su gran mayoría hombres (91%) con una alta tasa de estudios universitarios (57%) que asumen ese trabajo a tiempo parcial para completar sus ingresos, según un estudio divulgado este miércoles por el BID.

El ingreso medio por hora de conducción es de US$7,3 brutos, y los hombres trabajan en la plataforma casi 20 horas semanales, mientras que las mujeres trabajan 16 horas, reveló el estudio.

Más de 13.700 conductores fueron entrevistados en ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana.

"La mayoría trabaja a tiempo parcial y valora la autonomía que ofrece este tipo de empleo, incluso por encima de trabajos asalariados con ingresos similares", indican dos expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un blog de la institución.

Ante la inestabilidad del mercado laboral y la necesidad de llegar a final de mes, los conductores, que tienen un promedio de 41 años, optan por ingresar en ese mundo laboral flexible pero inestable.

La flexibilidad es mencionada como la principal ventaja por los encuestados, que sin embargo reconocen que no cuentan con protección social.

Solo un tercio de los conductores cotiza para su pensión gracias a Uber.

"Los conductores recurren a Uber durante recesiones, períodos de desempleo o crisis personales. La plataforma ofrece inmediatez y liquidez, pero no necesariamente estabilidad", explica el texto.

"A menudo se presenta a los conductores de Uber como un símbolo del futuro del trabajo. En América Latina y el Caribe, quizá sean algo distinto: un reflejo del presente. Sus experiencias muestran cómo millones de personas ya navegan ingresos inestables, redes de protección débiles y la necesidad constante de adaptarse", añaden los autores del estudio.