Green card sin salir de EE.UU.: el DHS retrocede con la regla que generó una confusión masiva

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos salió a aclarar este viernes que los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente o green card no deberán necesariamente abandonar el país durante la aplicación. La comunicación, brindada a The New York Times a través de una declaración, rectifica de esta manera la directiva de apenas una semana atrás que generó incertidumbre en la comunidad internacional y entre abogados especialistas.

El DHS aclara que no exigirá a todos los migrantes salir del país para tramitar la green card

Un portavoz del DHS (Departamento de Seguridad Nacional, por su sigla en inglés) afirmó a The New York Times: “Esta medida solo resultó un recordatorio para los oficiales sobre su autoridad discrecional, la cual siempre existió bajo un análisis caso por caso”.

El funcionario evitó identificarse, aunque indicó que grupos específicos, como aquellos que exceden el tiempo permitido de sus visas o provienen de países con alta dependencia de asistencia pública, podrían estar sujetos a un mayor escrutinio.

Cambios en la green card: la modificación del Uscis que afectaría a los solicitantes de la residencia permanente Pexels

La aclaración buscó apaciguar el clima de tensión generado tras el anuncio inicial y transmitir que no existe una modificación drástica en la normativa vigente. Pero el comunicado de prensa de Uscis, que sugería una salida obligatoria salvo en casos excepcionales, fue interpretado inicialmente como un cambio estructural.

El DHS remarcó que las decisiones sobre la estancia de los solicitantes recaen bajo la discreción de los oficiales de migración, un procedimiento que, según el departamento, funciona de manera individualizada desde hace años.

El comunicado de Uscis que detallaba la necesidad de salir del país para obtener la green card Captura Web de Uscis

Un reciente artículo de la agencia de noticias AP lo explicaba así: “De ahora en adelante, un extranjero que esté en Estados Unidos temporalmente y quiera una green card debe regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias”, indicó Uscis. En respuesta a preguntas de The Associated Press, Uscis dijo únicamente que las personas que aporten un “beneficio económico” o un “interés nacional” probablemente podrían solicitarla desde Estados Unidos.

Abogados de inmigración, confundidos

La confusión alcanzó incluso a los abogados especializados en inmigración. Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, manifestó a The New York Times que la falta de definiciones precisas dificulta la presentación de acciones judiciales.

Sarah Pierce, exfuncionaria de Uscis y actual directora de política social en el grupo Third Way, calificó el manejo de la administración como una estrategia que prioriza el impacto mediático sobre la eficiencia administrativa. “El rechazo público envió a la administración a limpiar su propio desastre”, sentenció Pierce.

La green card en cifras

Los datos reflejan la magnitud del sistema. Durante 2024, Estados Unidos otorgó cerca de 1,4 millones de residencias permanentes. De esa cifra, aproximadamente 820.000 fueron aprobadas mediante el ajuste de estatus, modalidad que permite a los solicitantes completar el proceso sin salir del país.

Este mecanismo resulta esencial para trabajadores patrocinados por empresas o individuos con cónyuges estadounidenses. La incertidumbre sobre una posible obligación de salida preocupa al sector empresarial, dado que muchos profesionales de alta tecnología dependen de la estabilidad que brinda el ajuste local.