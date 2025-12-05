Confianza de consumidores en EE. UU. sube ligeramente en diciembre

La confianza de los consumidores estadounidenses mejoró ligeramente a principios de diciembre, con mayor optimismo sobre las perspectivas económicas a mediano plazo, según la encuesta publicada el viernes por la Universidad de Michigan.

El índice preliminar que mide la confianza en la economía se situó en 53,3 puntos en diciembre, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mes anterior, aunque sigue estando un 28% por debajo del índice para igual período de 2024.

El dato es, asimismo, mejor a lo esperado por los analistas, que preveían un aumento aún más modesto, a 52 puntos, según el consenso publicado por briefing.com.

"En general, la opinión sobre la situación económica actual ha cambiado poco, pero las expectativas han mejorado, con un aumento del 13%, en particular en relación a una mejora futura de las finanzas personales de los consumidores", detalló Joanne Hsu, directora de la encuesta, citada en el comunicado.

