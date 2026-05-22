Confianza del consumidor en EE.UU. más baja de lo previsto en mayo

La confianza de los consumidores estadounidenses es aún más débil en mayo de lo que se anticipaba y se sitúa en un mínimo histórico, según los datos publicados el viernes por la Universidad de Míchigan

La confianza de los estadounidenses en la economía de su país se ve lastrada por los temores sobre el costo de vida y el clima de negocios

Según la estimación final, este índice se sitúa en 44,8 puntos, frente a los 48,2 puntos de la primera estimación, publicada el 8 de mayo

El valor se sitúa así claramente por debajo de su mínimo histórico, alcanzado en junio de 2022

Este índice de confianza fue creado hace más de 70 años, en noviembre de 1952

Sin gran sorpresa, es ampliamente mencionado por los encuestados el impacto sobre la inflación de los precios del petróleo, que se han disparado a causa de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero

"El costo de vida sigue siendo la principal preocupación, con un 57% de los consumidores que mencionan espontáneamente que la subida de los precios ha tenido consecuencias para sus finanzas personales, frente al 50% del mes pasado", según el comunicado de la Universidad

"Los consumidores parecen preocupados por ver cómo la inflación avanza, se extiende más allá de los precios de la energía y se mantiene a largo plazo", señala