Un inquietante audio del Apollo 12 fue revelado en una nueva tanda de archivos desclasificados de la NASA

WASHINGTON.– El Pentágono publicó el viernes su más reciente tanda de archivos desclasificados sobre ovnis, entre los que se incluye un audio de la tripulación del Apollo 12 que describe cómo en alguna ocasión vieron misteriosas “rayas de luz” mientras intentaban dormir en el espacio profundo.

En el audio, correspondiente a una revisión médica posterior a la misión en 1969, los astronautas Pete Conrad, Richard Gordon y Alan Bean relatan cómo experimentaron esos extraños destellos pese a tener los ojos cerrados.

The greys might have been in the Apollo 12 medical notes.



Buried inside the newly released UAP files is a 1969 debriefing where the Apollo 12 crew reported seeing flashes and "streaks of light" in complete darkness while trying to sleep.



NASA later said it was internal to their… https://t.co/gWYkWdWUsh pic.twitter.com/ALKEtFUg5s — nordin.eth (@nordin_eth) May 22, 2026

“Cada uno de los astronautas informó que estas experiencias ocurrieron en la oscuridad mientras intentaban dormir”, señala una descripción en el sitio del departamento de Defensa norteamericano dedicado a los objetos voladores no identificados (ovnis).

Los 222 archivos publicados el viernes formaban parte de la segunda tanda de documentos difundidos por Washington, semanas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, ordenara la publicación de informes gubernamentales sobre ovnis.

Fenómenos no explicados

Entre los documentos recientemente dados a conocer hay uno que reúne 116 páginas relacionadas con supuestos avistamientos e investigaciones llevadas a cabo en una instalación ultrasecreta ubicada en Sandia, Nuevo México, entre 1948 y 1950.

El departamento de Defensa indicó que ese expediente registra 209 reportes de objetos descritos como “orbes verdes”, “discos” y “bolas de fuego” avistados en las cercanías de la base militar.

En este mismo lote de materiales se incluyeron más de 50 grabaciones que hasta ahora habían permanecido clasificadas, entre las que se cuentan distintos encuentros con aeronaves militares.

Una de esas grabaciones parece capturar cuatro fenómenos aéreos no identificados que adoptaban una formación sobre el agua en territorio iraní en agosto de 2022. De acuerdo con el departamento de Defensa, el registro habría sido obtenido por un sensor infrarrojo perteneciente a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Otra de las filmaciones, captada por un sensor infrarrojo de la Guardia Costera estadounidense, aparenta mostrar un objeto que vuela próximo a una aeronave sobre el sudeste del país en abril de 2024.

Imagen de la segunda tanda de archivos publicada por el Pentágono

El primer lote de archivos, publicado el 8 de mayo, incluía imágenes en las que se veía una inusual figura de ocho puntas surcando el cielo, además de registros de los tripulantes del Apollo 17 que describían destellos luminosos no identificados en el espacio exterior con aspecto similar a los fuegos artificiales del 4 de Julio.

Las publicaciones correspondían no solo a Estados Unidos, sino que se incluyeron imágenes tomadas en el mar Egeo, el Golfo Pérsico, el mar de la China Oriental, el mar Mediterráneo, el Golfo de Omán, Alemania, Grecia, Djibuti, Azerbaiyán, Georgia, Irán, Irak, Japón y México, entre otras zonas. En la primera tanda de archivos había incluso documentos y fotos tomadas por la NASA en la Luna.

Material sobre ovnis publicado por el Departamento de Defensa

En la primera entrega, fueron cargados un total de 162 archivos en el sitio web, incluidos antiguos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de la NASA sobre vuelos espaciales tripulados.

Especialistas señalaron que la primera tanda incluía nuevos videos de avistamientos ya conocidos, pero que no aportaba pruebas concluyentes de tecnología alienígena ni de vida extraterrestre.

A través de su red Truth Social, Trump se hizo eco de la primera desclasificación de archivos “para su revisión y estudio por parte del público”, y destacó el “esfuerzo por lograr una transparencia total y máxima”.

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth habla con los periodistas en una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington, el jueves 16 de abril de 2026. (Foto AP/Kevin Wolf) Kevin Wolf - FR33460 AP

“Mientras que las administraciones anteriores no lograron ser transparentes en este asunto, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿Qué diablos está pasando?’. ¡Diviértanse y disfruten!”, escribió entonces el presidente norteamericano.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo el viernes que el conjunto de documentos, imágenes y videos que el gobierno denomina oficialmente “fenómenos anómalos no identificados” ha sido fuente de toda clase de especulaciones por mucho tiempo.

The Pentagon is seen, Tuesday, May 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

“Es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, declaró el funcionario.

El departamento de Defensa informó además que se encuentra preparando una tercera entrega de archivos, la cual será puesta a disposición del público en el futuro cercano.

Trump es el más reciente de los presidentes norteamericanos en divulgar informes del gobierno sobre objetos voladores no identificados, en un proceso de desclasificación que empezó a fines de la década de 1970.

Agencia Reuters