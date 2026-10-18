Confirman que cambian los documentos para votar en EE.UU. antes de las elecciones del 3 de noviembre

Los votantes de distintos estados de Estados Unidos deberán prestar atención a los documentos exigidos para participar en las elecciones del 3 de noviembre. Las modificaciones aprobadas durante este ciclo incluyen cambios en las identificaciones admitidas, nuevas exigencias para demostrar la ciudadanía y condiciones adicionales para quienes utilizan el voto por correo.

Qué identificaciones aceptan los estados para votar

De acuerdo con AP News, en Nuevo Hampshire , las identificaciones estudiantiles dejaron de integrar la lista de documentos admitidos bajo las nuevas disposiciones descritas.

, las bajo las nuevas disposiciones descritas. La medida apunta a priorizar identificaciones emitidas por organismos gubernamentales.

Las elecciones de medio termino se realizarán el 3 de noviembre Canva

Sus defensores sostuvieron que los estudiantes pueden tramitar documentos estatales sin costo, mientras que las organizaciones civiles cuestionaron las restricciones relacionadas con el registro electoral.

“Los ataques de Trump contra nuestras elecciones son profundamente perjudiciales, pero no ocurren de forma aislada”, dijo Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a AP News.

“En todo el país, los estados también están impulsando restricciones que dificultan que los votantes elegibles emitan su voto”, señaló.

En Dakota del Sur, quienes se inscriban por primera vez deben presentar determinados documentos de identidad en persona, entre ellos:

Una licencia de conducir

Una identificación estatal para personas que no conducen

Una identificación tribal

Además, se exige documentación para acreditar la ciudadanía. Entre las pruebas contempladas para ciertos trámites figuran certificados de nacimiento y pasaportes.

Quienes no presenten la documentación de ciudadanía requerida en Dakota del Sur pueden quedar registrados como votantes exclusivamente federales. Esta clasificación permite participar en elecciones federales, pero impide participar en comicios estatales y locales.

La disposición generó cuestionamientos por sus posibles consecuencias para ciudadanos que reúnen los requisitos para sufragar, pero enfrentan dificultades para completar el trámite.

Ohio, Misisipi y Utah: los otros cambios electorales

En Ohio, la comprobación de ciudadanía se exige al inscribirse en el padrón o actualizar los datos electorales en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

El cambio principal gira en torno al endurecimiento de los documentos aceptados para verificar la identidad y comprobar la ciudadanía de los electores Fotomontaje realizado con IA

Una licencia de conducir convencional, por sí sola, no acredita la ciudadanía bajo estas reglas. Por eso, quienes realicen esos trámites deben verificar qué documentación adicional necesitan presentar.

“En los últimos dos años, cientos de personas que no son ciudadanas han sido eliminadas del padrón electoral”, afirmó la senadora estatal republicana Theresa Gavarone a AP News.

“ Cada voto emitido por una persona que no es ciudadana priva del derecho al voto a un ciudadano legítimo de Ohio ”, aseguró.

”, aseguró. En Mississippi , determinadas personas podrían tener que presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento para demostrar su identidad y elegibilidad.

, determinadas personas podrían tener que presentar un para demostrar su identidad y elegibilidad. Los requisitos concretos dependen del procedimiento aplicable a cada caso, por lo que resulta importante comprobar qué documentos exige la autoridad electoral correspondiente.

En Utah, las modificaciones se concentran en el voto por correo. Los electores deben incorporar información de identificación adicional en el sobre utilizado para devolver la papeleta. Este cambio agrega condiciones al procedimiento postal y obliga a revisar las instrucciones.

Las reformas forman parte de una serie de medidas estatales que avanzaron mientras la administración de Donald Trump impulsaba cambios a escala nacional.

Aunque sus propuestas no lograron establecer un sistema uniforme de requisitos para todo EE.UU., legislaturas estatales aprobaron más de tres docenas de leyes que alteran los procedimientos electorales.

Por qué Trump no logró imponer requisitos electorales nacionales

La administración Trump promovió iniciativas para exigir pruebas documentales de ciudadanía al registrarse, establecer una identificación electoral uniforme y modificar procedimientos relacionados con el voto por correo.

Entre las propuestas legislativas figuró el SAVE America Act, que buscaba exigir documentos físicos, como pasaportes o certificados de nacimiento, para acreditar la ciudadanía.

El gobierno también impulsó cambios mediante una orden ejecutiva y promovió demandas para obtener información de los padrones electorales estatales.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) buscó acceder a datos como direcciones, fechas de nacimiento y números parciales del Seguro Social, con el argumento de verificar la elegibilidad de los sufragistas mediante cruces con bases de datos federales.

Sin embargo, las propuestas no consiguieron establecer un régimen nacional antes de las elecciones de medio término que se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

La falta de aprobación legislativa, los límites constitucionales sobre las competencias del Poder Ejecutivo y las decisiones judiciales frenaron distintas iniciativas.

Cómo interviene la ACLU para proteger el voto

La ACLU anunció una campaña de defensa electoral con una inversión superior a US$24,5 millones. Según la información proporcionada por la organización, desde enero de 2025 presentó más de 80 acciones legales, más de 40 de ellas contra la administración Trump y sus aliados.

Entre sus iniciativas figuran las impugnaciones a las restricciones del voto postal y a los intentos de obtener bases de datos electorales estatales. La organización también informó que consiguió decisiones judiciales favorables en distintos estados, entre ellas una resolución contra requisitos de registro en Nuevo Hampshire y el bloqueo de una reducción del horario de inscripción electoral en Montana.

En Dakota del Sur, la ACLU, la Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones presentaron una demanda contra la aplicación de las nuevas reglas de ciudadanía. El litigio cuestionó también notificaciones enviadas a electores que indicaban restricciones vinculadas con el uso de apartados postales o servicios de reenvío, sin explicar cómo corregir sus registros.