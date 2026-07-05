Save America Act: la ley que propone Trump que busca cambiar requisitos para las elecciones en EE.UU.

El pasado 4 de julio se celebró el 250.º aniversario del Día de la Independencia en Estados Unidos. Para conmemorar el festivo, el presidente Donald Trump dio un discurso donde hizo alusión al “Save America Act”, una iniciativa que exigiría a todos los votantes mostrar una identificación oficial al momento de emitir su voto.

Punto por punto: en qué consiste el Save America Act propuesto por Donald Trump

Trump presentó el “Save America Act” durante el acto celebrado en el National Mall por el 4 de julio, que comezó más de una hora después de lo previsto por las condiciones climáticas.

“Quiero agradecer a todos, porque hicieron lo correcto. Vieron el relámpago y dije: ‘Si tenemos que hablar frente a una sola persona a las cuatro de la mañana, aquí estaré’. No hay manera de que nos detengan”, dijo ante la multitud.

En su discurso, afirmó que EE.UU. era una “nación de ganadores” y sostuvo que esa condición va a continuar con la aprobación de la normativa, que exige la identificación y prueba de ciudadanía a todos los votantes.

Donald Trump aseguró que con la Save America Act, los votantes deben mostrar su identificación para votar ap - AP

“Nuestro país ha regresado y queremos que siga siendo grande. Esto lo haremos aprobando el Save America Act", dijo con énfasis mientras el público lo aplaudía. “Esta medida establece que todos los votantes deben mostrar su identificación y algo pequeño llamado ciudadanía”.

Trump también aseguró que la medida suspendería el voto de correo, salvo en ciertas excepciones como enfermedades o despliegue militar, y que buscaría evitar irregularidades en los comicios. “Es bastante sencillo”, destacó.

El estatus del Save America Act

El proyecto de ley, identificado como H.R. 22 del 119.º Congreso, fue aprobado por la Cámara de Representantes el 10 de abril de 2025. Actualmente se encuentra en el Senado, donde su último movimiento ocurrió el 29 de enero de este año, cuando fue remitido al Comité de Reglas y Administración.

El senador Thom Tillis (izquierda), afirmó que no hay tiempo para que el Save America Act se hag efectiva previo a las elecciones de medio término Rosa Pineda - U.S. Senate Photographic Services

Pese a la insistencia de Trump de aprobar la normativa, el senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) aseguró que no había tiempo suficiente para que entrara en vigor antes de las próximas elecciones de mitad de mandato.

“A menos que hagan el trabajo necesario para conseguir los 60 votos, saben que está muerto, así que todo esto es una farsa”, dijo Tillis en diálogo con News & Observer.

Rechazo al Save America Act

La normativa generó la reacción de los principales opositores de Trump. Uno de ellos es Gavin Newsom, gobernador de California, quien aseguró que el presidente “no sabía perder no dignidad”.

“Dentro de unos meses, el pueblo estadounidense irá a las urnas a votar, y el Presidente Trump sabe exactamente lo que se avecina", aseguró en un discurso por el Día de la Indepndencia.