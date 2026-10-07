Midterm elections 2026: la encuesta reciente que muestra quién gana entre los latinos en Estados Unidos

De cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, el voto latino muestra un cambio respecto de la elección presidencial de 2024. Una encuesta reciente señala que el 59% de los hispanos consultados prefiere que los demócratas controlen el Congreso, frente al 35% que opta por los republicanos.

Encuestas de las elecciones en EE.UU.: demócratas toman ventaja entre latinos

Los demócratas lideran con una ventaja significativa sobre los republicanos entre los votantes latinos de cara a las elecciones del 3 de noviembre. La diferencia de 24 puntos porcentuales (59%-35%) en la encuesta de NBC News/Telemundo representa una ampliación del margen registrado entre este grupo en 2024.

Otro sondeo, realizado por Reuters e Ipsos, también muestra una ventaja demócrata: 52% contra 26%. Este escenario se produce mientras la aprobación de Donald Trump alcanza el 27%.

Además, el 54% afirma que su voto en noviembre tendrá como objetivo expresar rechazo a la gestión del presidente, mientras que apenas el 21% lo interpreta como una señal de respaldo.

Midterm elections 2026: el costo de vida pesa sobre el voto latino

La economía aparece como uno de los principales factores detrás de este cambio. Para el 33% de los encuestados, la inflación y el costo de vida constituyen el problema más importante. Si se consideran las dos principales preocupaciones, el porcentaje llega al 52%.

“Si la economía fue lo que llevó a más votantes latinos a apoyar a Trump, es lógico pensar que también será el principal factor que los haga alejarse de él”, analizó Gabriel Sánchez, profesor de la Universidad de Nuevo México, para CNN.

Una encuesta mostró el descontento de los latinos con el gobierno de Trump y cómo influye de cara a las elecciones generales Freepik

El sondeo de NBC News/Telemundo mostró que el 63% de los encuestados sostiene que los ingresos de su hogar aumentan a un ritmo inferior al de los gastos. Solo el 25% considera que sus ingresos avanzan al mismo ritmo que el costo de vida y el 11% afirma que crecen más rápido.

La evaluación de las políticas económicas también favorece a los demócratas:

El 65% de los latinos consultados considera que las medidas de Trump perjudicaron la situación económica .

de los latinos consultados considera que . En este terreno, los demócratas tienen una ventaja de 48% contra 27% .

. En 2024, los republicanos tenían a favor cuatro puntos de diferencia.

ICE y política migratoria: otros factores que influyen en las encuestas de latinos

Las medidas de inmigración y deportación constituyen otro elemento relevante:

El 66% de los encuestados considera que las acciones implementadas por el gobierno federal fueron demasiado lejos .

de los encuestados considera que las por el gobierno federal . Al mismo tiempo, el 69% desaprueba la gestión presidencial en materia migratoria.

Las acciones del ICE y las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump generaron la desaprobación de latinos en la encuesta Fotomontaje realizado con IA

El sondeo de NBC News/Telemundo muestra una diferencia entre el respaldo a deportar a personas que cometieron delitos graves y la expulsión generalizada de inmigrantes indocumentados:

El 83% apoya la deportación de quienes cometieron delitos graves .

de quienes cometieron . El 37% respalda una política que incluya a todos los indocumentados.

El impacto también aparece en las experiencias personales. El 31% afirma que él o alguien cercano comenzó a llevar documentos de identificación por temor a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Otro 27% conoce a una persona detenida o deportada por la agencia durante los últimos dos años. El 18% señala que él o alguien cercano consideró abandonar EE.UU. por este motivo.