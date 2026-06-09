Congreso de EE.UU. aprueba US$ 70.000 millones para ofensiva migratoria de Trump

El Congreso de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de 70.000 millones de US$ que financia la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump para el resto de su mandato

La medida, aprobada este martes por la Cámara de Representantes y la semana pasada por el Senado, debe ir ahora al despacho de Trump para su promulgación

Para el mandatario republicano constituye una victoria en uno de sus temas políticos emblemáticos

El proyecto prevé cerca de 38.000 millones de US$ para la policía de inmigración (ICE), unos 26.000 millones para la patrulla fronteriza (CBP) y cerca de 5.000 millones adicionales para costos imprevistos

Estos fondos se suman a los casi 140.000 millones de US$ ya aprobados el año pasado por el Congreso, de mayoría republicana, destinados a la lucha contra la inmigración

El gobierno de Donald Trump se enfrenta a la presión de los partidarios de una línea más dura contra la inmigración, que lamentan que las autoridades no hayan logrado alcanzar el objetivo de un millón de expulsiones anuales

Tom Homan, uno de los artífices de este programa de expulsiones dentro del gobierno, prometió el martes una profundización de las operaciones, especialmente en Nueva York, ciudad que vota en gran mayoría por los demócratas

- "Cheque en blanco" -

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, celebró en un comunicado tras la votación el hecho de que "los demócratas no podrán retirar la financiación" del ICE y de la CBP durante los próximos años

La aprobación llega tras varios meses de polémicas en torno a las prácticas del ICE y de la CBP

Los demócratas exigían importantes reformas para estas dos agencias desde la muerte en Mineápolis, en enero, de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses abatidos por agentes federales al margen de manifestaciones contra las operaciones del ICE en esa ciudad del norte de Estados Unidos

"Consideramos que los dólares de los contribuyentes deberían utilizarse para hacer la vida más asequible para los estadounidenses, no para dar un nuevo cheque en blanco de 70.000 millones de US$ al ICE", afirmó el lunes el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries

En febrero, la oposición de los legisladores demócratas llevó al Departamento de Seguridad Interior a una parálisis presupuestaria récord de más de 70 días

- Lo que se fue -

Los demócratas pedían más restricciones sobre la forma de operar del ICE, en particular el uso sistemático de una cámara corporal por parte de sus agentes

El texto aprobado el martes finalmente no incluye estas reformas solicitadas por la oposición

Varias medidas reclamadas por Trump tampoco figuran en el proyecto de ley, en particular los 1.000 millones de US$ para la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, ardientemente deseado por el presidente republicano

También quedó fuera el fondo "anti politización de la justicia" de casi 1.800 millones de US$, destinado supuestamente a indemnizar a personas que el gobierno presenta como víctimas del sistema judicial

La oposición demócrata lo había denunciado como una "caja negra" que podría beneficiar en particular a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021

Varios legisladores republicanos también habían expresado su rechazo a esa iniciativa