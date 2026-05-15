Conmutan pena a negacionista electoral pro-Trump en EE.UU.

El gobernador de Colorado conmutó la pena de una negacionista electoral cuyo caso fue enarbolado por el presidente Donald Trump, por lo que será liberada de prisión el próximo mes

Tina Peters, una exempleada del condado Mesa, en Colorado, fue encarcelada por nueve años por permitir a un seguidor de Trump acceder a información electoral confidencial sin la autorización correspondiente, meses antes de que Joe Biden derrotara al republicano en las presidenciales de 2020.

El hombre buscaba probar que hubo fraude electoral, en línea con la teoría conspirativa defendida por Trump de que el voto ese año fue adulterado.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, un demócrata, le dijo a Peters este viernes que reduciría su sentencia en más de la mitad.

"Los crímenes por los cuales usted fue condenada son muy serios, y merece pagar tiempo en prisión por estos delitos", le escribió Polis.

"Pero esta es una inusual y extremadamente larga sentencia para alguien que comete su primer crimen y que cometió una ofensa no violenta".

La reducción de la pena a cuatro años y 4,5 meses significa que Peters saldrá bajo libertad condicional el 1 de junio.

Trump, quien aún se niega a aceptar que perdió la elección de 2020, ha enaltecido a Peters, llamándola "patriota" y pidiendo su liberación.

El año pasado el mandatario le concedió un perdón simbólico. El presidente no tiene el poder para perdonar crímenes procesados en las cortes estatales.

"Los demócratas no han cesado en sus ataques contra Tina Peters, una patriota que simplemente quería asegurarse de que nuestras elecciones fueran justas y honestas", escribió en la época.

Este viernes, poco después de que las noticias sobre la conmutación emergieron, Trump publicó "TINA LIBRE".

Desde que asumió las riendas de la Casa Blanca el año pasado, Trump ha buscado borrar las manchas asociadas a su negacionismo electoral y a quienes lo respaldaron.

De forma significativa, le concedió perdón a casi todas las 1.600 personas condenadas en conexión por el ataque del 6 de enero de 2021 al Congreso, perpetrado por simpatizantes que buscaban bloquear la certificación de Biden como ganador de las elecciones de 2020.

La acción del gobernador, que se produce en medio de otras medidas de clemencia, se produce justo cuando Colorado se encuentra en la mira de Trump.

El presidente ha recortado cientos de millones de dólares en fondos federales para el estado, y ha comenzado a desmantelar un centro de investigación climática ubicado allí.