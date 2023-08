escuchar

Conor McGregor tiene la receta para poner en movimiento a sus millones de seguidores. El excampeón de peso dual en artes marciales mixtas de la UFC (Ultimate Fighting Championship) aprovechó el intenso sol de sus vacaciones para compartir algo de su rutina de ejercicios. Acompañado de la canción “Push it to the Limit”, de Paul Engemann, el irlandés de 35 años se grabó arriba de una bicicleta estática, pero, mientras bajaba la cámara, expuso una de sus partes más íntimas con un bóxer muy cortito de Versace.

La revelación de este clip impactó tanto que McGregor tomó la decisión de eliminarlo casi de inmediato de su cuenta en Instagram, plataforma en la que acumula más de 46 millones de seguidores. La publicación llevaba la descripción “American Pshycho II”, en referencia a la película que se estrenó en el año 2000 protagonizada por Christian Bale, Jared Leto y Reese Witherspoon.

El clip eliminado de su cuenta original fue retomado por algunas cuentas de admiradores del luchador. Los seguidores del irlandés se mostraron sorprendidos ante las imágenes y hasta algunos lo compararon con la princesa del pop, Britney Spears, por el tipo de contenido. “Se está convirtiendo en ella ante nuestros ojos”, escribió uno.

Conor McGregor con dos de sus hijos @thenotoriousmma / Instagram

Amante de lucir su cuerpo con extenuantes rutinas de ejercicio, como CrossFit, pesas y yoga, McGregor presumió por primera vez esta prenda exclusiva de Versace, verde y con las clásicas grecas doradas de la marca de indumentaria, en julio pasado durante unas vacaciones familiares. En las fotos que aún conserva en redes sociales se lo ve acompañado de dos de sus hijos. En total, el luchador es papá de tres niños: Conor Jr. de seis años; Croia, de cuatro; Rian, de dos, y viene otro en camino. Con su actual esposa, Dee Devlin, tiene más de 15 años de relación.

Conor McGregor comparte su día a día en redes sociales (Photo: Business Wire)

Está en duda el regreso de McGregor al octágono este diciembre

El excampeón se alejó de los combates de artes marciales mixtas cuando se lastimó una pierna en julio de 2021 y, aunque sus seguidores le suelen expresar que lo extrañan, parece que regresará a finales de este año contra Michael Chandler. En sus redes sociales se vio un posteo con una cuenta regresiva para su siguiente combate, que tiene como fecha el próximo 16 de diciembre en el UFC 296. No obstante, sus fanáticos se toman la noticia con cautela, dado que la UFC todavía no hizo ningún anuncio oficial.

Con este posteo por parte del luchador cobraron más relevancia sus comentarios en el encuentro al que asistió y en el que pelearon Anthony Joshua y Robert Helenius en el O2 Arena de Londres. Fue allí cuando adelantó su regreso en diciembre. Si bien sus facetas en redes sociales y en otros giros con patrocinadores lo mantienen con relevancia, la carrera del McGregor comenzó a perder fuerza en el ámbito deportivo después de que el ruso Khabib Nurmagomedov lo derrotó en octubre de 2018. Este encuentro fue en especial polémico por el escándalo que suscitó, con un enfrentamiento fuera del octágono.