Es nutricionista y reveló un sencillo truco para conservar el queso por más tiempo: hasta 20 días

Una especialista en nutrición dio una serie de consejos para lograr que algunos alimentos se conserven por más tiempo y se puedan consumir sin ninguna complicación para la salud. Esto es especialmente útil para reducir el desperdicio de comida. Desde la experiencia de la experta, hay una fórmula para que el queso mantenga su estado durante 20 días.

Como regla general, la doctora en nutrición de la Universidad en Internet (UNIR), Begoña Pérez Llano, en declaraciones retomadas por El Español, advirtió que estos productos lácteos deben guardarse siempre en la heladera o refrigerador, cumpliendo una regla de oro: todos los alimentos deben estar separados entre ellos.

De esta forma, se evita que se produzca una “contaminación cruzada” que apresura los procesos de descomposición. Además, siguiendo este tip, se logrará también separar los olores. En el caso específico de los vegetales, recomienda guardarlos en los cajones inferiores de la nevera.

La nutricionista, Begoña Pérez Llano, derriba todos los mitos sobre la conservación de quesos Yeko Photo Studio

El principal truco que usa la nutricionista para alargar la duración de los quesos es mantenerlos envueltos en el mismo papel con el que el productor los vendió. Este sorprendente hallazgo se explica porque se trata de un papel que está encerado y esta característica ayuda a preservarlo tanto de la humedad como del aire seco.

¿Se puede dejar el queso fuera de la heladera?

No es recomendado guardar el queso a temperatura ambiente, ya que, al entrar en contacto con el calor, cambian las condiciones. Es por esto que es fundamental mantener refrigerada la pieza para que no pierda sus propiedades. No importa si es queso de pasta blanda o un queso duro, ambos requieren bajos niveles de temperatura.

Los tips para guardar el queso brie en la nevera y que dure más tiempo Shutterstock

En el caso de los camemberts, brie o gorgonzola, la temperatura ideal se encuentra entre 4°C y 8°C. Por otro lado, los parmesanos, cheshire, gruyere o el gouda ahumado se deben mantener entre 8°C y 15°C.

Cómo saber cuándo es seguro comer un queso

La mayoría de los alimentos envasados, como el queso, tienen fecha de expiración. Sin embargo, también es cierto que pueden dañarse antes de ese período si se registran problemas en la fabricación o si se almacena de forma inadecuada en la tienda o en casa.

De acuerdo con Healthline, lo mejor es inspeccionar siempre el queso para asegurarse de que se puede comer, independientemente de la fecha de caducidad. Hay que estar atentos de las manchas de moho azul o verde en la superficie del queso duro y cortar debajo si es necesario.

El truco para conservar las pastas durante más tiempo

La doctora en nutrición aconsejó también a los amantes de las pastas para que puedan disfrutar de su platillo favorito por más tiempo. En esa ocasión, Pérez Llano derribó otro mito: no da igual el recipiente en que se guarda la comida en la nevera. Generalmente, las personas utilizan envases herméticos de plástico o bolsas para conservar la pasta una vez que ya está cocida. Sin embargo, esto podría provocar la proliferación de bacterias y el deterioro del alimento.

Las recomendaciones de una nutricionista para evitar el desperdicio de comida Shutterstock - Shutterstock

La experta recomendó utilizar envases que sean de cristal o de vidrio y que se ajusten lo máximo posible al tamaño del alimento para reducir al máximo la entrada del aire. Cuanto más espacio exista, aumenta la probabilidad de que ingresen bacterias que resecan y contaminan la pasta.

