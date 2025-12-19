Consejo de Seguridad de la ONU extiende por un año misión de paz en RD Congo

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió por unanimidad el viernes prorrogar por un año el despliegue de la misión de mantenimiento de paz en la República Democrática del Congo (RD Congo), donde continúan las tensiones en el este del país.

Conocida como la MONUSCO, compuesta por 11.500 efectivos, esta es una de las operaciones de los cascos azules que es respaldada por Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, cuya administración ha tratado de impulsar un acuerdo de paz entre la RD Congo y Ruanda.

La resolución de la ONU extiende "hasta el 20 de diciembre de 2026 el mandato de la MONUSCO".

El embajador de Estados Unidos ante la ONU acusó el pasado 12 de diciembre a Ruanda, que apoya al grupo armado M23 en el conflicto del este de la RD Congo, de llevar a la región hacia la guerra.

El este de la RD Congo, una región rica en recursos naturales, es escenario de un conflicto armado desde hace tres décadas.

Pero la violencia se intensificó en enero cuando el M23 capturó amplias áreas de territorio, incluidas las ciudades de Goma y Bukavu.

Los líderes de ambos países africanos firmaron un acuerdo de paz en Washington a inicios de este mes junto al presidente Trump, aunque los combates han continuado.