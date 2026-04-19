Renunció al sueño americano: es estadounidense, viajó por trabajo a Europa y decidió quedarse a vivir en Galicia
Un joven de Indiana se instaló en Lugo tras una experiencia laboral en el extranjero; destaca calidad de vida, vínculos sociales y entorno natural en España
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Un joven estadounidense de 27 años, oriundo de Indiana, viajó por trabajo a Europa y, cuando conoció la cultura española y vislumbró la posibilidad de vivir en el extranjero, decidió quedarse en Galicia. Pese a que cobra un sueldo inferior al que ganaba en su país, valora el estilo de vida en su nuevo hogar. Ahora, ya instalado en la región ibérica, compartió su experiencia con otros usuarios.
Por qué un joven de Indiana dejó el “sueño americano” y eligió vivir en Galicia
Para muchas personas, Estados Unidos representa una tierra de oportunidades, en donde salir adelante económicamente es más factible que en otros países. Por este motivo, la migrante cubana y creadora de contenido Anita Mateu se sorprendió cuando conoció la historia de Brad, un estadounidense que viajó a Europa por trabajo y decidió instalarse.
En una entrevista publicada en YouTube, Brad contó que estudió español en la universidad y se enamoró del país europeo tras realizar un intercambio en León a los 17 años. Un tiempo después, a los 22 años, regresó a través de un programa para enseñar inglés y pasó primero por Andalucía. Luego, conoció Galicia y decidió instalarse allí porque buscaba un cambio y le atraía su paisaje verde y desconocido.
Uno de los momentos claves que determinaron su decisión de quedarse a vivir en España ocurrió cuando terminó su segundo año en Galicia y sopesó la opción de trabajar en un banco de su país natal.
“Pensaba ‘voy a volver a Estados Unidos y voy a volver a mi rutina’; estaba muy cerca de hacerlo, pero decidí que mi sueño era encontrar la libertad viviendo en el extranjero”, señaló.
En ese sentido, señaló luego que el país norteamericano ofrece más oportunidades que otras naciones, pero remarcó que su deseo era otro. “Es un país con mucha libertad, muchas posibilidades, pero sentía que necesitaba salir de mi hogar, salir de mi pueblo. Probablemente tengo menos dinero viviendo en España, pero tengo otro estilo de vida que me gusta, poder ir a la montaña, comer comida sana…”, contó.
Qué cambia entre vivir en Indiana y Galicia: transporte, vínculos y rutina diaria
Además de la realidad económica, una de las principales diferencias que encuentra el migrante estadounidense en Galicia corresponde al traslado. En Indiana, según contó en la entrevista, debía moverse a todos lados en automóvil. Hoy, en su nueva ciudad, llega a pie a la mayoría de los destinos.
Además, resaltó el comportamiento de las personas y cómo se relacionan. “La gente quizá es más social, más feliz. Creo que en Estados Unidos estaría más aislado porque es una mentalidad individualista; Europa es más una comunidad”, destacó.
Otro aspecto que menciona en el diálogo corresponde a la actitud de las personas mayores. Según su experiencia, en Estados Unidos los adultos a cierta edad deciden quedarse en sus hogares, mientras que en España ve a muchos ancianos caminar diariamente y disfrutar de sus tardes sin preocupaciones.
Cómo se adaptó a Galicia: costumbres, horarios y vida actual en Lugo
Con su estadía en Galicia, Brad adoptó plenamente las costumbres españolas, como el horario de las comidas (almorzar a las 15 hs. y cenar a las 22 hs.) y la práctica de la siesta.
Aunque reconoció que al principio los gallegos pueden parecer un poco “fríos” o reservados en comparación con su personalidad abierta, los describió como personas muy amables y acogedoras una vez que se les conoce. “No suelen hablar con desconocidos, son un poco cerrados, pero también son muy buena gente. A mí me han tratado súper bien”, explicó.
Sobre el final, destacó que su aspecto favorito de Galicia es la naturaleza, las montañas y los bosques, especialmente en zonas como Ourense. Por el contrario, lo que menos le gusta es el mal tiempo en invierno.
Actualmente, Brad vive en Lugo y comparte su experiencia y su visión de la cultura gallega mediante la creación de contenido en su cuenta de Instagram.
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