La megaobra que reducirá la congestión y unirá dos destinos turísticos clave antes del Día de los Caídos 2026
La costa de Alabama tendrá una nueva estructura vehicular; con ella, buscan estar mejor preparados para las emergencias locales
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El Departamento de Transporte de Alabama (Aldot, por sus siglas en inglés) anunció la construcción de un nuevo puente que estará listo para el Día de los Caídos, que es el 25 de mayo. El trayecto unirá dos destinos famosos en la región: Gulf Shores y Orange Beach.
Qué se sabe del nuevo puente en Alabama
La estructura será de 2,9 millas (4,8 kilómetros), dos carriles, con circulación en un solo sentido y llevará el nombre de Alabama Beaches Parkway, informó AL.com. Si bien estará inaugurada para el Memorial Day, es posible que después de ese día continúen las obras para ultimar los detalles, indicó el Departamento.
La infraestructura se planeó, según el Aldot, para dar un mejor flujo al tránsito de la zona y tendrá los siguientes beneficios:
- Reducir la congestión en las carreteras SR-59, SR-161 y SR-180.
- Mejorar el acceso para los servicios de emergencia.
- Mejorar la capacidad de evacuación ante desastres naturales.
- Apoyar el crecimiento económico en la costa de Alabama.
Así funcionará el nuevo puente de Alabama a partir del Memorial Day
La autoridad estatal publicó un video para instruir a los automovilistas sobre cómo funcionará la nueva carretera. Lo primero que se debe tomar en cuenta es que el puente Foley Beach Express se convertirá en un trayecto de un solo sentido.
Ahora el puente solo irá en dirección al norte con un nuevo sistema de puentes paralelos de un solo sentido. Así, el Alabama Beaches Parkway funcionará para el sur. La nueva circulación entrará en vigor una vez que se inaugure el nuevo puente.
El conflicto en medio del nuevo puente de Alabama
Cabe destacar que se trata de un trayecto que ha estado históricamente envuelto en un conflicto. Mientras que algunos consideran esta obra un despilfarro de dinero, el gobierno estatal dio luz verde para su construcción. La Baldwin County Bridge Company, que operaba el Foley Bridge Express, ganó en 2023 una demanda que ordenaba la paralización de la construcción del nuevo puente.
El argumento de la denuncia fue que se gastarían “más de 120 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para llevar a cabo la venganza personal del director John Cooper del Departamento de Transporte de Alabama”. En ese entonces se detuvo la construcción.
El juez del circuito del condado de Montgomery, Jimmy Pool, consideró que Cooper actuó de mala fe con los propietarios del Beach Express. La premisa era que el funcionario solo planteó el Alabama Beaches Parkway para deshabilitar el puente de peaje.
No obstante, tres meses después, el Tribunal Supremo de Alabama revocó la decisión. El juez dijo que Cooper no podía ser juzgado de manera personal por sus obligaciones como jefe del departamento, informó Fox 10 News. Es decir, que la construcción del puente atendía exclusivamente a sus funciones gubernamentales.
Por otro lado, medios locales como AL.com informaron que en realidad la inversión para la obra sería de US$51 millones. Después de la disputa legal, el estado compró el Foley Beach Express por US$60 millones y eso permitió que se eliminaran los peajes.
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