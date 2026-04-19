Cómo abrir una LLC en EE.UU. siendo extranjero en 2026: costos, pasos y estados recomendados

Para los interesados en abrir una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC, por sus siglas en inglés), es importante saber que no es necesaria la residencia legal o visa en Estados Unidos. Un extranjero no residente también puede hacerlo sin problemas. En ese proceso, es crucial conocer los pasos a seguir y cuestiones relacionadas con costos y cómo varían entre estados.

Paso a paso: así se puede abrir una LLC en EE.UU. siendo extranjero

Las LLC son una opción para estadounidenses y extranjeros de comenzar un negocio formal con requisitos relativamente accesibles. De acuerdo con la guía que elaboró Stripe, este es el paso a paso para crear una LLC en EE.UU. como extranjero no residente:

Las LLC permiten a extranjeros establecer una empresa en EE.UU. sin tener residencia en el país norteamericano Shutterstock

Elegir el estado en el que se formará la compañía . Este paso es clave, ya que los costos y normas para estas empresas varían marcadamente según cada jurisdicción.

. Este paso es clave, ya que los costos y normas para estas empresas varían marcadamente según cada jurisdicción. Escoger el nombre de la LLC . Este no puede estar repetido, por lo que el interesado deberá verificar previamente en las fuentes oficiales del estado de preferencia.

. Este no puede estar repetido, por lo que el interesado deberá verificar previamente en las fuentes oficiales del estado de preferencia. Contratar a un agente registrado . Es una obligación para las compañías contar con un profesional que tenga una dirección física en EE.UU, quien debe estar disponible durante horarios comerciales para recibir documentación legal y fiscal correspondiente a la empresa.

. Es una obligación para las compañías contar con un profesional que tenga una dirección física en EE.UU, quien debe estar disponible durante horarios comerciales para recibir documentación legal y fiscal correspondiente a la empresa. Presentar el instrumento constitutivo . El trámite se hace ante la oficina del secretario de Estado correspondiente y cuenta con información básica como nombre y la dirección de la LLC y del agente registrado y objeto de la actividad.

. El trámite se hace ante la oficina del secretario de Estado correspondiente y cuenta con información básica como nombre y la dirección de la LLC y del agente registrado y objeto de la actividad. Crear un contrato social . En el documento se detalla cómo se manejará la LLC en conceptos de propiedad, miembros, ganancias y otros conceptos relacionados. No todos los estados exigen este requisito.

. En el documento se detalla cómo se manejará la LLC en conceptos de propiedad, miembros, ganancias y otros conceptos relacionados. No todos los estados exigen este requisito. Solicitar un Número de Identificación del Empleador (EIN , por sus siglas en inglés). El trámite se realiza ante el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). El trámite se realiza ante el (IRS, por sus siglas en inglés). Abrir una cuenta bancaria empresarial para utilizar durante la operación de la LLC.

Con respecto a este último ítem, algunas plataformas como Mercury, Relay o Wise Business son buenas opciones para extranjeros no residentes, según Entity.

Elegir un banco que acepte el ITIN para abrir una cuenta empresarial es un paso necesario para abrir una LLC como extranjero en EE.UU. Shutterstock

Elegir bien el estado para una LLC es clave: tienen distintas tarifas y condiciones

Según la guía, las normas varían entre estados en diversos factores. Además de tener tasas de registro diferentes, escoger la jurisdicción correcta también es importante por las leyes de privacidad, entre otras cuestiones.

Wyoming y Delaware suelen ser estados recomendados por la combinación de políticas favorables en materia fiscal y de privacidad. Además, en ambos casos la tasa de registro suele rondar los US$100.

Distinto es el costo, por ejemplo, de California, donde más allá del costo de registro existe un impuesto de franquicia anual obligatorio establecido en US$800.

Cómo obtener el EIN ante el IRS

De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia tributaria, el Número de Identificación del Empleador se puede obtener gratuitamente en línea. Como requisito, el lugar principal de negocios de la LLC debe ser en EE.UU.

Para obtenerlo, solo se necesita brindar dos datos:

Tipo de negocio

Número de Seguro Social o Número de Identificación del Contribuyente (ITIN, en inglés)