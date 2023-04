Construyó una casa pequeña y simple en su jardín de Austin, la alquila y gana 3500 dólares por mes

escuchar

Una mujer comenzó su pequeño negocio de bienes raíces a los 24 años al comprar su primera casa para ponerla en alquiler. Sin embargo, con el pasar de los años se dio cuenta de que construir pequeñas viviendas en el jardín de sus propiedades le daba mayores ingresos. Tras poner sus ideas en populares plataformas de alojamiento, hoy gana alrededor de US$3500 por mes.

Steph Douglass inició su carrera en 2013, en Austin, Texas. Primero, compró una casa sin pensar que le abriría un camino de posibilidades. Ahora tiene 29 unidades de alquiler disponibles y es una ‘experta’ en la industria inmobiliaria. No obstante, llegar a ese nivel no fue fácil y tuvo que aplicar una serie de consejos que ahora le da a quienes desean seguir sus pasos, según reveló a Insider.

Al principio, la mujer no tenía un ingreso que le permitiera emprender, pero nunca dejó de probar con diferentes alternativas: “Cuando compré mi primera casa, enseñaba matemáticas en cuarto grado y no tenía un ingreso muy alto: comencé con US$43.000... Así que decidí alquilar una parte a un compañero de cuarto. Desde entonces, he usado bienes raíces para generar ingresos para mí”, declaró al medio citado.

Una mujer construye casas pequeñas en los patios de sus propiedades grandes y las alquila

Douglass comenzó a comprar casas y alquilar las habitaciones, incluso en la vivienda en la que residía. Fue en esta dinámica que encontró una de sus primeras enseñanzas, al comprender que necesitaba privacidad y que no la tenía con varias personas residiendo en los otros cuartos. “Entonces hice la transición a las casas pequeñas; eran la mejor manera de ganar dinero sin tener que sacrificar mi propio espacio”, sentenció.

Para mucha gente, el patio de sus hogares puede ser perfecto para el ocio o guardar automóviles, entre otros fines. En el caso de esta mujer, se convirtió en el sitio ideal para ganar más dinero. Después de plantearse un objetivo, construyó ella misma la residencia pequeña, la equipó con todo lo necesario y luego la puso en alquiler. “Preparar mi garaje para rentarlo me tomó mucho tiempo y recursos. Descubrí que comprar casas diminutas terminadas era una opción mucho mejor”.

La primera vivienda le exigió una inversión de US$39.000, dado que ella y su pareja hicieron la mayor parte. Para las siguientes, probó con casas ya fabricadas e incluso encontró una empresa especializada en este tipo de construcciones.

A pesar de que la suma que invirtió en esta segunda adquisición fue mayor, la mujer destacó el beneficio. “Compré una casa diminuta, prefabricada y completamente terminada por alrededor de US$89.000, que incluían las tarifas de instalación. Puse un 20% de pago inicial, unos US$18,000. Ahorrar US$18,000 no es poca cosa, pero creo que muchas personas podrían hacerlo si ahorraran durante algunos años como lo hice yo”. Además, como son propiedades móviles, tuvo que pagar para que la transportaran.

¿Cómo son las casas pequeñas?

Las pequeñas viviendas tienen todo lo necesario para vivir y un poco más, según la empresaria. Están equipadas con muebles de cocina, heladera y horno microondas. Aunque la primera la arregló a su gusto, la segunda exigió algunos arreglos menores. “Las únicas cosas que tuvimos que hacer fueron plomería y electricidad, así que agregamos conexiones detrás de nuestra casa y conectamos la pequeña vivienda”.

Por otro lado, Douglass contó que para que la propiedad sobre ruedas fuera más estética, tuvieron que cubrir con bloques de cemento la parte de abajo. “Todos estos extras nos costaron alrededor de US$10.000 más, que tomamos de nuestros ahorros”, expresó. Fue así que se evitó la construcción de una casa, dado que esta estuvo “lista para ser alquilada” en aproximadamente diez días.

LA NACION