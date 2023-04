Son pareja, ambos ganan sueldos de seis cifras, pero ven imposible ser propietarios en Los Ángeles

escuchar

Una pareja alquila un departamento en Little Tokyo, Los Ángeles. A pesar de que tienen ingresos compartidos superiores al promedio, con 225 mil dólares al año, entre sus planes no está comprar una vivienda. Desde su perspectiva, esa cantidad no es suficiente para poder adquirir una propiedad en la ciudad.

Stan Oklobdzija tiene 40 años y es profesor de políticas públicas en la University of California Riverside. Su novia, de 35 años, se dedica a la industria de la publicidad digital. Actualmente, pagan US$2400 de renta y nunca han considerado comprar una casa, a pesar de que sus sueldos son 15% superiores a los ingresos de las familias que viven en el área metropolitana de Los Ángeles. “Con los costos de una vivienda, solo la idea de que alguna vez seamos dueños de una suena divertido, es como si pudiéramos tener una nave espacial”, aseguró Oklobdzija a Fortune.

Muchos profesionales que ganan más del salario promedio en Los Ángeles no pueden llegar a una vivienda propia Pixabay

El profesor se dio cuenta de que, a pesar de obtener un mejor sueldo y trabajo, no lograría alcanzar las metas que generaciones anteriores consiguieron. Oklobdzija explicó que los millennials no pueden entrar en el mercado de las propiedades debido a las “barreras estructurales”. Desde su óptica, éstas enriquecen mucho más a los dueños de viviendas y empobrecen a toda una generación de personas.

El hombre explicó que en Estados Unidos se construyeron más de 40 millones de viviendas durante los 30 años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. En California fueron aproximadamente seis millones en ese período, lo que hacía más accesible comprar una. No obstante, durante 1970 y 1980 “hubo una zonificación masiva en Los Ángeles y se volvió ilegal construir casas multifamiliares en lotes grandes”, detalló para el medio citado. Esto cambió el panorama para la vivienda de mayor densidad y desencadenó una crisis de escasez que se manifestó en precios más elevados, concluyó el experto.

La pareja de Little Tokyo suele revisar Zillow, una compañía de bienes raíces, para buscar sus opciones, pero siempre terminan desilusionados con las cifras tan altas. Oklobdzija se mudará a Nueva Orleans a finales de este año, donde impartirá clases en Tulane, una decisión que tomó debido al complejo mercado inmobiliario de Los Ángeles.

Muchos profesionales abandonan Los Ángeles por el complicado mercado inmobiliario que hay en esa ciudad Pixabay

¿Cuánto ganan en promedio los habitantes de Los Ángeles?

El salario anual promedio en Los Ángeles es de US$67.504, donde un trabajador gana en promedio US$32,45 por hora. La mayoría de los salarios en esta ciudad se encuentran entre US$50.229 y US$83.380 al año, informó el sitio de ZipRecruiter, que evalúa el mercado laboral en EE.UU.

Las remuneraciones varían según la ocupación, experiencia y otros factores. Los trabajos mejor pagados son cirujano vascular (US$398.285), médico intervencionista del dolor (US$380,939) y anestesiólogo pediátrico (US$374,464).

El costo de vida en Los Ángeles, es 8% más alto que el promedio estatal y 51% más elevado que el promedio nacional, explicó RentCafe, una calculadora gestión inmobiliaria. Además, el alquiler mensual promedio en la urbe es de US$2781, mientras que los precios de las viviendas sobrepasan el millón de dólares.

