Se negó a dejar propina, recibió un pésimo servicio y enfureció: “¿Es razón suficiente?”

El tema de las propinas en los establecimientos siempre genera debate, ya que hay personas que creen que es obligatorio dejarla y otros que no. En esta ocasión, una joven contó una anécdota que la dejó atónita, porque el no haber dejado este tipo de agradecimiento a los mozos la hizo merecedora de una inédita consecuencia. Todo lo relató a través de su cuenta de TikTok y los usuarios le dijeron de todo. Más allá de esto, se decepcionó por el servicio al cliente de ese restaurante.

Fue a través del perfil @buelistic donde una joven denunció lo que el personal de un comercio le hizo y exhortó a toda su comunidad virtual a darle sus opiniones. Todo comenzó cuando ella acudió a comer a un establecimiento junto a dos acompañantes, pero desde que vio que ningún mesero se acercaba a su mesa supo que algo andaba mal.

Con el pasar de los minutos, el gerente del lugar se dirigió a ellos y les dijo que nadie tomaría su orden. Ellos se quedaron sorprendidos porque no entendían la razón y no esperaban que una acción del pasado los limitara de disfrutar de un local gastronómico. El encargado les recordó que un tiempo atrás también habían asistido a comer y no habían dejado propina, motivo por el que ningún prestador de servicios quería atenderlos.

Una tiktoker especificó lo que le sucede a un comensal cuando no deja propina

La tiktoker enfureció y de inmediato acudió a las redes sociales tanto para desahogarse como para pedir la opinión de todos los usuarios de la plataforma. Por su parte, consideró que era un trato injusto y que nadie estaba obligado a dar propina.

La reacción de los usuarios p

La gente no tardó en dar sus opiniones en la sección de comentarios. Por un lado, se distinguieron los que le dieron la razón a la creadora de contenido: “Yo doy propina basada únicamente en el servicio. No sigo los porcentajes sugeridos, y si obtengo un servicio increíble me excedo”, “Daría propina solo si el servicio fue A+, pero las empresas consideraron que esto era una forma de que el público pagara la mitad del sueldo de los meseros”, “Yo era mozo y me di cuenta de que es el deber de la empresa pagar más”.

Los mozos suelen recibir la mayor parte de su sueldo a través de las propinas iStock

Fue precisamente esta última premisa la que desató comentarios respecto a que los establecimientos suelen pagar poco a los meseros y que su sueldo se compensa con las propinas que reciben. “Los meseros no deberían necesitar depender de las propinas, pero la realidad es que los restaurantes las incorporan a su salario”, “No depende de nosotros como clientes ser perseguidos porque sus empleadores no les pagan un salario adecuado”, sentenciaron los usuarios.

Por otro lado, algunas personas no concordaron con las reacciones anteriores y consideraron que la propina sí debería estar presupuestada al momento de salir a comer a un restaurante: “Mi mamá siempre dice que no salga a comer si no puedo dar propina”, “Personalmente, no voy a cenar si no planeo darle propina a mi mesero”, “Si no dejas propina alguna, definitivamente intentaré pasarte a otro mesero cada vez que entres”, “Tampoco me gustaría tomar la mesa si sé que no das propina”, dejaron. Este valor añadido a la cuenta no es obligatorio en Estados Unidos, pero la mayoría deja entre el 10 y el 15% del total como un agradecimiento por el servicio prestado.