Le dejaron solo un dólar de propina y tomó una decisión con el pedido de su cliente: “Mis favoritas”

¿Cuánto se debería dejar de propina? Este es un debate constante que se hacen los comensales cuando acuden a un restaurante y también quienes usan las aplicaciones de entrega de alimentos. Aunque no hay una regla en el país sobre el monto, muchas veces los empleados no quedan satisfechos con lo recibido. Ese fue el caso de un repartidor de DoorDash, al que no le gustó la retribución económica que recibió e hizo algo impensable con el pedido de su cliente.

“Propina de un dólar”, comenzó el video este tiktoker, quien publica con el usuario @doordashtips2. Al parecer, se habría molestado por la cantidad que le dejaron. Como venganza y según dejó ver, el hombre decidió no entregar el encargo y comerse los alimentos que estaban destinados a otra persona.

En el clip, el repartidor apareció en el asiento trasero de un vehículo. Poco después, se dispuso a abrir una bolsa de color rojo: “Veamos qué le dieron en Arbys’s”, dijo en referencia a la orden que un cliente había realizado en la cadena de comida rápida. Después de unos segundos, revisó con detenimiento los alimentos: “Carne de res y queso”. También había papas fritas y aderezos.

Un repartidor se molestó por la propina que le dejaron y tomó acciones contra el cliente

Luego de que comprobó y se aseguró del contenido, el creador de contenido volteó a la cámara y se comió una papa: “Oh, esas son mis favoritas”, pronunció en tono burlesco. Al final, solo atinó a agradecer, de manera sarcástica, por el dólar de propina que le habían dejado.

No es la primera vez que hace esto. Antes, el también influencer había publicado un clip en el mismo sentido. En ese entonces, dijo que no le habían dejado ni un dólar extra y que por eso se comió los alimentos.

Los usuarios de redes sociales dividieron sus opiniones ante el polémico clip, que ya suma las casi 456.000 reproducciones. Algunos se tomaron con gracia la actitud del hombre, mientras que otros le reclamaron: “Amigo, perdiste tu trabajo”; “Los van a despedir a todos”; “Las propinas deben venir después de la entrega”, le escribieron.

No obstante, otros más compartieron diversas anécdotas. Recordaron que muchas veces, pese a darles una buena cantidad de dinero en recompensa por su trabajo, los repartidores tienen una actitud grosera.

Reclama más propinas

El creador de contenido utiliza su cuenta de TikTok para mostrar parte de su trabajo como repartidor en DoorDash. La mayoría de sus videos son reclamos por las bajas o nulas propinas que reciben por parte de los clientes.

Recientemente, mostró a sus seguidores cómo es que, deliberadamente, decide dejar en espera los pedidos que no les otorgaron propinas. En cambio, a quienes ofrecieron una recompensa extra, se les entregan casi inmediatamente. Incluso aseguró que los primeros podrían acabar en la basura.

El repartidor se molestó por los pedidos sin propina de DoorDash

Cuando un usuario le recordó que las aplicaciones tenían altos costos de envío, el repartidor fue tajante: “Sin propina, no hay comida”.

¿Es obligatoria la propina en Estados Unidos?

A pesar de que en Estados Unidos no es obligatorio dejar propina, muchos trabajadores de la industria de los servicios, como restaurantes y hoteles, perciben sueldos bajos. En ocasiones, los propietarios les conceden el mínimo para que la cantidad aumente con este tipo de recompensas, que funcionan para nivelar su ingreso.

Aunque no es una obligación, como norma social generalmente se dejan varios porcentajes. El más alto es del 25% si se trata de un buen servicio, el 15% suele indicar que fue aceptable y menos del 10% puede ser considerado como un insulto, de acuerdo con reportes de la BBC.

