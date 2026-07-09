Controlar a Haaland sería "enorme" pero no suficiente, advierte el inglés O'Donnell

Para Inglaterra, contener al gigante Erling Haaland sería un paso "enorme" aunque no sea la única amenaza de Noruega en el duelo de cuartos de final del Mundial, advirtió este jueves Nico O'Reilly, compañero del "Cyborg" en el Manchester City.

O'Reilly, en declaraciones tras un entrenamiento inglés en Kansas City, destacó que Haaland es obviamente el gran desafío de los Vikingos pero ni mucho menos el único.

"Tienen grandes futbolistas por todo el campo que pueden generar mucho peligro", afirmó el joven lateral izquierdo, titular en cuatro de los cinco partidos de Inglaterra.

"Lo han demostrado en este torneo llegando a los cuartos de final, haciendo historia para su país", dijo sobre la inédita presencia noruega a estas alturas de una Copa del Mundo.

"Pero, por supuesto, si podemos mantenerlo tranquilo, sería un factor enorme", dijo el defensa sobre Haaland, autor de siete goles en el campeonato.

Además de O'Reilly, Haaland se reencontrará con otro compañero de equipo, el central Marc Guehi, en el choque del sábado en Miami.

Los vínculos sobre el césped se amplían también a los del noruego Martin Odegaard con otros dos jugadores del Arsenal, Declan Rice y Bukayo Saka.

O'Reilly trató de tranquilizar a su afición tras la sanción de dos partidos que recibió este jueves el lateral derecho Jarell Quansah, expulsado en el cruce anterior ante México.

"No es lo ideal, obviamente, pero tenemos grandes jugadores aquí", dijo O'Reilly.

Saka, de su lado, aseguró que Inglaterra tuvo que hacer un reajuste mental tras su dramática victoria en el Estadio Azteca por 3-2, en la que resistieron más de media hora con un jugador menos por la tarjeta roja directa que vio Quansah.

"El enfoque ahora es dejar atrás a México, todas las emociones y el drama de ese partido", afirmó el extremo. "Lo hemos asimilado todo y ahora solo nos estamos preparando para Noruega, porque sabemos que va a ser un partido difícil".