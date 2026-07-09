Un candidato demócrata denunciado por violación abandona una carrera clave por el Senado

WASHINGTON.– El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por el estado de Maine, Graham Platner, suspendió su campaña tras quedar envuelto en una denuncia de agresión sexual que desencadenó una rápida pérdida de apoyos dentro de su partido y dejó a los demócratas sin postulante en una de las contiendas más estratégicas de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Platner, considerado una de las promesas del ala progresista, anunció su decisión a través de un mensaje y un video publicados en la red social X, en los que negó categóricamente la acusación pero sostuvo que las condiciones políticas hacían inviable continuar en la carrera. “Cualquier acusación de comportamiento no consentido es falsa”, comienza diciendo el exmarine.

“Estamos suspendiendo las operaciones de campaña. Esto es increíblemente difícil, porque sé que algunos pensarán que es una admisión de culpa, y definitivamente no lo es”, afirmó. Y agregó: “No suspendemos la campaña por las acusaciones, sino porque las estructuras que necesitábamos para competir nos fueron retiradas por quienes tienen el poder”.

La decisión se produjo apenas dos días después de que el sitio Politico revelara la denuncia presentada por Jenny Racicot, una residente de Maine de 41 años que mantuvo una relación con Platner en 2021. Según su testimonio, el entonces aspirante se presentó ebrio en su domicilio y la obligó a mantener relaciones sexuales pese a sus reiteradas objeciones. Platner rechazó la acusación.

Figuras clave del Partido Demócrata, desde la dirigencia en Washington hasta referentes progresistas que habían respaldado su candidatura, retiraron su apoyo en cuestión de horas. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el brazo electoral del partido advirtieron que no invertirían recursos en la campaña si Platner permanecía en la contienda.

I have spoken with Graham Platner about the best path forward for Maine. In light of these very serious allegations, I have recommended that he step aside. — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 7, 2026

También se desmarcaron dirigentes de peso como Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Ro Khanna y Ruben Gallego, quienes coincidieron en que debía abandonar la carrera. La desbandada dejó sin sustento a una campaña que, semanas atrás, era vista como una de las más competitivas para disputar un escaño clave a los republicanos.

Impacto político

El colapso representa un giro abrupto para Platner, un veterano de los Marines, ostricultor y recién llegado a la política, que había ganado las primarias demócratas el mes pasado con un discurso crítico del establishment y orientado a captar a votantes desencantados con la dirigencia tradicional.

Su salida abre ahora una carrera contrarreloj para el Partido Demócrata en Maine. Según la legislación estatal, la fuerza tiene plazo hasta el 27 de julio para designar un reemplazante que figure en la boleta electoral. La conducción partidaria anunció que convocará a una convención especial con delegados de todo el estado, aunque aún no se definieron los detalles logísticos.

Quien resulte elegido tendrá menos de cuatro meses para enfrentar a la senadora republicana Susan Collins, que busca un sexto mandato consecutivo y es una de las figuras más consolidadas del partido en el estado.

La senadora republicana Susan Collins, en busca de un sexto mandato, queda mejor posicionada tras la salida del principal rival demócrata J. Scott Applewhite/Robert F. Bu - AP

La elección en Maine es considerada una de las más decisivas del ciclo electoral. Los demócratas necesitan ganar cuatro bancas para recuperar el control del Senado y ven en ese distrito una oportunidad clave, ya que se trata de un estado con tendencia demócrata representado actualmente por una republicana.

A su vez, el partido apuesta a competir con chances en Carolina del Norte, mientras que otros distritos competitivos presentan un escenario más favorable para el presidente Donald Trump, lo que eleva aún más la importancia estratégica de Maine.

Tras la salida de Platner, varios nombres comenzaron a posicionarse como posibles reemplazantes. Entre ellos figura Troy Jackson, expresidente del Senado estatal, quien lanzó rápidamente su candidatura con el respaldo de sectores progresistas y de la organización Our Revolution, fundada por Sanders. También anunció su postulación Nirav Shah, exdirector del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine, identificado con un perfil más moderado.

A la lista se suman Dan Kleban, cofundador de Maine Beer Company; Jordan Wood, exaspirante en el segundo distrito estatal; y Paige Loud, trabajadora social de 29 años que ya presentó su documentación. En tanto, la secretaria de Estado, Shenna Bellows, y la legisladora estatal Valli Geiger también aparecen como posibles candidatas, aunque aún no formalizaron su participación.

Agencias AP, AFP y ANSA