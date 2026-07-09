A qué hora de EE.UU. juega Francia vs. Marruecos hoy: en vivo el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos juegan los cuartos de final del Mundial 2026 el jueves 9 de julio a las 16.00 ET (hora del Este) en el Estadio de Boston. El ganador avanza a semifinales para enfrentar al vencedor de España vs. Bélgica.

Hora y cómo ver Francia vs. Marruecos en Estados Unidos

El partido de Francia vs. Marruecos inicia a las 16.00 hs ET y la transmisión en inglés está a cargo de FOX, mientras que Telemundo emite el encuentro del Mundial 2026 en español para todo EE.UU.

La transmisión en inglés para el partido entre Francia y Marruecos está a cargo de FOX Frank Franklin II - AP

Las opciones de streaming incluyen Fubo, Peacock Premium, DirecTV Stream, Sling Blue y Hulu + Live TV.

Contexto del partido entre Francia y Marruecos en el Mundial 2026

Francia llega invicta en el torneo, con cinco victorias en cinco partidos, y suma 12 encuentros oficiales sin perder, con 11 triunfos y un empate.

Un triunfo ante Marruecos convertiría a Les Bleus en la tercera selección en disputar tres semifinales mundialistas consecutivas.

El resumen de goles y jugadas de Francia vs. Paraguay

Marruecos, por su parte, terminó segundo en el Grupo C con siete puntos, tras empatar 1-1 con Brasil, vencer 1-0 a Escocia y golear 4-2 a Haití. En dieciseisavos eliminó a Países Bajos por penales luego de igualar 1-1, y en octavos superó 3-0 a Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi.

Historial entre Marruecos y Francia

El antecedente más reciente es la semifinal del Mundial de Catar 2022, disputada el 14 de diciembre, cuando Francia se impuso 2-0 con goles de Theo Hernández, al minuto cinco, y Randal Kolo Muani, al 79. Aquel resultado dejó a Marruecos fuera de una final histórica para el continente africano.

En los últimos tres cruces entre ambas selecciones, Francia acumula dos victorias y un empate, con el antecedente de Catar 2022 como referencia más reciente antes de esta cita en Boston.

Morocco's Soufiane Rahimi (9) celebrates after scoring after scoring thrid goal during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith Eric Smith - FR171023 AP

El ganador de Francia vs. Marruecos conocerá a su rival de semifinales una vez concluya España vs. Bélgica, también dentro de la ronda de cuartos de final.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.