A qué hora de EE.UU. juega Francia vs. Marruecos hoy: en vivo el partido de cuartos de final del Mundial 2026
El ganador de este partido avanza a semifinales para enfrentar al vencedor de España vs. Bélgica
Francia y Marruecos juegan los cuartos de final del Mundial 2026 el jueves 9 de julio a las 16.00 ET (hora del Este) en el Estadio de Boston. El ganador avanza a semifinales para enfrentar al vencedor de España vs. Bélgica.
Hora y cómo ver Francia vs. Marruecos en Estados Unidos
El partido de Francia vs. Marruecos inicia a las 16.00 hs ET y la transmisión en inglés está a cargo de FOX, mientras que Telemundo emite el encuentro del Mundial 2026 en español para todo EE.UU.
Las opciones de streaming incluyen Fubo, Peacock Premium, DirecTV Stream, Sling Blue y Hulu + Live TV.
Contexto del partido entre Francia y Marruecos en el Mundial 2026
Francia llega invicta en el torneo, con cinco victorias en cinco partidos, y suma 12 encuentros oficiales sin perder, con 11 triunfos y un empate.
Un triunfo ante Marruecos convertiría a Les Bleus en la tercera selección en disputar tres semifinales mundialistas consecutivas.
Marruecos, por su parte, terminó segundo en el Grupo C con siete puntos, tras empatar 1-1 con Brasil, vencer 1-0 a Escocia y golear 4-2 a Haití. En dieciseisavos eliminó a Países Bajos por penales luego de igualar 1-1, y en octavos superó 3-0 a Canadá con un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi.
Historial entre Marruecos y Francia
El antecedente más reciente es la semifinal del Mundial de Catar 2022, disputada el 14 de diciembre, cuando Francia se impuso 2-0 con goles de Theo Hernández, al minuto cinco, y Randal Kolo Muani, al 79. Aquel resultado dejó a Marruecos fuera de una final histórica para el continente africano.
En los últimos tres cruces entre ambas selecciones, Francia acumula dos victorias y un empate, con el antecedente de Catar 2022 como referencia más reciente antes de esta cita en Boston.
El ganador de Francia vs. Marruecos conocerá a su rival de semifinales una vez concluya España vs. Bélgica, también dentro de la ronda de cuartos de final.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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