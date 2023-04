Convenció de moverse de lugar a una pasajera del tren y en las redes solo recibió aplausos

escuchar

Una pasajera vio una oportunidad en un asiento vacío en un tren de Europa. En un primer vistazo, todo estaba lleno, así que le pareció buena idea sentarse. No obstante, quien había pagado extra por la reserva del lugar no estuvo dispuesto a sentarse en otro lado cuando llegó allí y encontró su sitio ocupado. El intercambio entre ambos se viralizó en un video de TikTok.

El clip fue publicado por el usuario @mr_boris_becker. Aunque el creador de contenido es famoso por hacer bromas a desconocidos en las calles, esta situación se la tomó muy en serio.

La grabación muestra cómo llega a su asiento asignado en el tren y se da cuenta de que otra persona ya lo ocupaba. “Mi lugar es el 103″, expresa al inicio del video. La mujer lo mira fijamente y responde con una sonrisa. Luego, explica que no había encontrado otro sitio porque el tren parecía estar lleno. Incluso, le sugiere al otro pasajero que busque otro asiento, quien se apresura a contestar: “Va a ser difícil”.

Rendida ante la falta de efecto de sus intentos de persuasión, la joven se levanta, toma sus valijas y se apresura a ceder el espacio. Durante este intercambio, los testigos también intervienen. Otras dos personas a bordo del mismo tren le piden al hombre un poco más de compresión para buscar otro lugar. Sin embargo, este es claro al decir que ese era el suyo y que había “pagado por él”.

Un hombre puso en evidencia a una pasajera por ocupar su lugar asignado en el tren

Usuarios aplauden el respeto de ambos

La publicación se volvió viral de inmediato. En tan solo cuatro días desde su posteo, acumula más de 8,5 millones de reproducciones en TikTok y miles de comentarios de usuarios que aplaudieron el comportamiento de ambos tras el “error humano”. Algunos incluso contaron sus propias anécdotas en otros tipos de transporte y concluyeron que lo mejor es respetar los espacios asignados.

“En un avión, yo paré a una persona de mi lugar porque me dijo: ‘Ya estoy aquí. No serías tan malo de moverme’. ¡Ja! La moví”; “Increíble que los demás pretendan que el chico encuentre otro sitio. Ese es su asiento, tiene derecho a reclamarlo”; “Una persona educada y elegante”; “Me ha pasado dos veces cuando pagué para ir más cómoda (…) ¡Paga si quieres ese lugar!”, fueron algunas de las reacciones.

Dos pasajeras que fueron testigos de la situación le pidieron al tiktoker que buscara otro asiento @mr_boris_becker/TikTok

Cada operador ferroviario tiene sus propias reglas. Uno de los más populares en Europa, Thalys, permite reservar asientos con antelación. Los pasajeros que lleguen al tren a último momento y se sienten en alguno, deberán cederlo de forma cortés cuando llegue el propietario.

Se vuelve viral al no cambiar asientos

Recientemente, un usuario compartió su propia experiencia al negarse a la petición de una madre, quien quería sentarse al lado de su hija en un vuelo a Japón. El pasajero hizo un posteo en Reddit en el que expresó su ‘frustración’, dado que la mujer pretendía que cambiara la ventanilla por un asiento de en medio en otra fila. “Diablos, no. No es mi problema que no hayan reservado espacios juntos... Qué audacia tienes de preguntarme solo a mí”, escribió. Su caso también tuvo un fuerte eco en el foro de opiniones.

