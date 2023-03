Le pidió cambiar de asiento para estar junto a su hija en el avión y su respuesta fue contundente: “No es mi problema”

escuchar

Los pedidos de cambios de asiento son recurrentes en los vuelos. Los pasajeros que viajan en familia no siempre logran seleccionar lugares juntos, por lo que optan por llegar a un acuerdo con otras personas a bordo del avión. En tanto, quedan expuestos a recibir duras respuestas. En esa línea, un usuario compartió su propia experiencia luego de que una madre le solicitara el cambio para que pudiera sentarse con su hija. Él se negó y su historia se volvió viral.

El pasajero hizo un posteo en el foro Reddit para expresar la frustración que sintió en el momento en que la pasajera le pidió moverse a otro sitio. Se dirigían hacia Japón y la mujer no estaba feliz porque le había tocado un asiento lejos de su pequeña. El hombre estaba en la ventana y la menor en el medio, acompañada de su papá que se encontraba en un asiento del pasillo. Lo único que le faltaba a esa familia para estar completa era la mamá, quien se encontraba en la fila de atrás, en el medio.

El posteo con el que el hombre se quejó de la viajera Reddit

La ubicación de la mujer fue lo que hizo que el pasajero dudara en cambiarle el lugar, dado que él no quería bajar de categoría al dejar su ventanilla para irse al otro puesto. “Diablos, no. No es mi problema que no reservaron juntos... qué audacia de preguntarme solo a mí”, escribió el sujeto.

Además, se quejó del “atrevimiento” de la mujer al pedirle eso, ya que ella viajaba junto a otras personas a las que podría haberles pedido cambiar: “Lo peor es que estábamos rodeados por otros miembros de su grupo turístico que podría haber pedido un intercambio de tres lugares, o consultarlo con el operador turístico”.

Según los registros de las redes sociales, esto sucedió hace un año, pero no deja de impactar a los usuarios. El caso provocó tanto eco, que actualmente diferentes portales lo retomaron. Además, esta es también una situación recurrente, porque son decenas de usuarios los que se quejan de que otras personas les piden cambiar de asiento, en lugar de reservar uno con antelación y pagar una tarifa extra.

Le pidieron cambiar el asiento y se negó por una razón

A una tiktoker que publica bajo el usuario @surya_garg le ocurrió lo mismo. En un video recordó cómo una viajera le pidió que le cediera su asiento a su hijo, para que él pudiera disfrutar de la vista. Sin embargo, cuando trató de obtener más detalles sobre quién era “el niño”, se dio cuenta de que en realidad era un adolescente de unos 16 años. “No era su hijo pequeño. ¡Se trataba de un adulto!”, declaró con un tono molesto.

Le pidió cambiar de asientos para estar al lado de su hijo, pero a ella le pareció ridículo

En ese sentido, se negó a cambiar de lugar y le dijo a la mujer que ella había pagado más para obtener ese asiento en la ventanilla. “Acto seguido, la madre me miró muy mal y se sentó en el asiento del medio junto a mí, mientras que su hijo estaba detrás de nosotras”, concluyó la joven.

