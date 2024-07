Copa América 2024: las reacciones de los fanáticos tras la debacle de la selección de México

Escuchar

Pese a no haber tenido un gran desempeño, México dependía de sí mismo en la última fecha. Una victoria ante Ecuador en Phoenix lo depositaba en los cuartos de final, pero no fue así. No logró quebrar el cero y los ecuatorianos terminaron haciendo negocio con el punto. Apenas finalizado el encuentro, las distintas cuentas oficiales de la selección mexicana publicaron una foto de la derrota y los comentarios de los fans fueron, en su mayoría duros. Lógicamente todos hacían referencia al flojo nivel del equipo y alguno decía, por ejemplo, que no estaban al nivel de lo que demanda Conmebol (la única victoria fue contra Jamaica, seleccionado de Concacaf).

Termina nuestra participación en 🏆 América.

Un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas valiosas en este camino rumbo a nuestro Mundial en casa.



Seguiremos trabajando duro para consolidar la mejor selección posible de cara al 2026 y… pic.twitter.com/uXO2A5EfbE — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2024

Por otro lado, hubo comentarios que apuntaron al recambio que afrontó el Tri en los últimos años y a las pocas oportunidades que recibieron en el certamen algunos jugadores jóvenes con proyección como lo son Marcelo Flores, Bryan González y Jesus Chiquete.

Otros se mostraron aún más tajantes y fueron más allá y dijeron que México a este ritmo no iba a competir ni siquiera en el Mundial, al que ya está clasificado por ser anfitrión junto a Canadá y Estados Unidos. Algunos sentenciaron que no paraba de acumular decepciones y que solo provocaron que el pueblo mexicano les suelte la mano.

En la previa se había hablado mucho de un posible choque eliminatorio con Argentina ya que, si hubiese ganado, enfrentaría al líder del Grupo A. El duelo seguro iba a tener condimentos especiales por la rivalidad, aunque en este caso deberá esperar.

Es difícil asimilar que los tropiezos forman parte del camino, toca seguir con mucha Fe. Gracias a toda la afición por su apoyo incondicional 🇲🇽🤝 pic.twitter.com/7svhLtpgQO — Santiago Gimenez (@Santigim11) July 1, 2024

El entrenador de México, el apuntado

Como suele suceder ante un fracaso deportivo, el entrenador es el responsable y el principal apuntado. En este caso fue así con Jaime Lozano, que está hace un año al mando de la selección y obtuvo la Copa de Oro de CONCACAF, pero hay quienes ya piden su salida.

Jaime Lozano es el blanco de las mayoría de las críticas por la temprana eliminación de México. Steph Chambers/Getty Images/AFP (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) STEPH CHAMBERS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lozano asumió tras el cortísimo ciclo del argentino Diego Cocca, que se fue tras el fracaso en el Mundial de Qatar, que también incluyó la eliminación en fase de grupos. Afrontó el proceso de recambio y se coronó en certamen centroamericano del año pasado venciendo a Panamá en la final.

De todos modos, el DT tiene el apoyo de la Federación que lo respalda. Tras la igualdad con Ecuador el director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, aseguró su continuidad: “El proyecto continúa. En dos semanas, Jimmy presentará una evaluación de lo que pasó en la Copa. Platicaremos con él sobre las áreas donde podemos mejorar y las oportunidades que tenemos. Hay cosas positivas, hay que escalar desde esa base”.

SIGUE JIMMY

Dice Duilio Davino que Jaime Lozano seguirá como técnico de Selección a pesar del fracaso. pic.twitter.com/vFY5p02qz8 — david medrano felix (@medranoazteca) July 1, 2024

¿Qué se le viene a México en el corto plazo?

Tras la desazón por lo sucedido en Estados Unidos, el combinado azteca volverá a tener competencia recién en el mes de septiembre con dos encuentros amistosos. Uno será frente a Nueva Zelanda en el estadio Rose Bowl de California y el otro ante Canadá en Texas.

Los partidos amistosos de preparación serán moneda corriente en el proceso previo al Mundial ya que no tendrá competencia en Eliminatorias por estar clasificado. Donde sí contará con acción es en la Nations League de CONCACAF.

