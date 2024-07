México se despidió de la Copa América en su tercer partido y los usuarios reaccionaron con memes: “Mechico”

Escuchar

México quedó eliminado de la Copa América 2024 tras empatar sin goles frente a Ecuador, que se quedó con el segundo puesto del grupo por diferencia de gol. Aunque comenzó con una victoria frente a Jamaica, la derrota ante Venezuela lo obligó a buscar una victoria en la última fecha. En redes sociales, los aficionados apuntaron contra la conformación del plantel, el director técnico y la estructura de la liga mexicana.

De mayor a menor: así fue el paso de México por la Copa América

Esta fue la decimoprimera vez que México participó de la Copa América y fue la tercera edición en la que quedó eliminado en fase de grupos. Las dos anteriores ocurrieron en Argentina 2011 y Chile 2015, con la particularidad de que en dichas ocasiones no logró ninguna victoria.

En esta edición, México comenzó con el pie derecho luego de vencer a Jamaica por 1-0. Sin embargo, en ese mismo partido perdió a su capitán y figura, Edson Álvarez. La lesión del mediocampista condicionó el armado del equipo, que no supo encontrar un reemplazo a la altura. En la segunda fecha, cayó frente a Venezuela.

El pasado domingo 30 de junio, los jugadores de El Tri sabían que debían ganar si querían pasar de ronda. El empate frente a Ecuador no les bastaba, debido a que el conjunto sudamericano tenía una mejor diferencia de gol. Aunque lo intentó hasta el final, no pudo abrir el marcador. La ilusión se mantuvo hasta el final, cuando el árbitro cobró un penal que finalmente desestimó tras la intervención del VAR.

El entrenador de El Tri, Jaime Lozano, expresó en conferencia de prensa: “Lo habíamos comentado cuando dimos la lista, veníamos a ganar y el que no vio eso honestamente no sé qué vio, porque no salimos a especular ni mucho menos contra ningún rival, ni siquiera contra el mismo Brasil o Uruguay”.

“No salieron las cosas como esperamos, pero la intención fue que el equipo se empodere, que los jugadores sepan que podemos competir contra cualquiera, que nos vamos a equivocar y vamos a corregir. A mí me gustó lo que vi hoy, pero también lo que vi en la Copa América en general, evidentemente los resultados no estuvieron”, remarcó.

Sobre el encuentro frente a Ecuador, Lozano analizó: “Creo que sí, en el partido fuimos mejorando, nos fuimos poniendo más a tono y lo que más emprolijamos, lamentablemente o afortunadamente, fue el tema defensivo, no recibir un gol contra este tipo de rivales no es fácil. Ahora hay que seguir entrenando la parte ofensiva porque es donde nos quedamos bastante cortos”.

La igualdad sin goles frente a Ecuador y la temprana eliminación de México de la Copa América 2024 fueron el centro de las burlas y memes en redes sociales. A lo largo de la noche fue tendencia en X (antes Twitter) la palabra “Mechico” y los fanáticos de las distintas selecciones sudamericanas apuntaron contra el combinado centroamericano.

Los jugadores de mechico que jugaron la Copa América: pic.twitter.com/hZJiF2VAw5 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) July 1, 2024

Ecuatorianos, venezolanos y argentinos yendo a burlarse de Mechico: pic.twitter.com/OR5bNRNRxG — Sombra Deportiva 🇦🇷 (@DeportivaS60700) July 1, 2024

Todos celebrando la descalificación de Mechico de la Copa América. Dale like si también estás disfrutando. pic.twitter.com/kdD6sdkkaY — CASTOLO ®️ (@Castolocr) July 1, 2024

En 24hs perdio chile y perdio mechico, la copa esta en orden pic.twitter.com/y6keXsSLdv — 🅻🆄🅲🅰🆂 🇦🇷⭐⭐⭐ (@LNV22) June 27, 2024

Perdi plata pero me puedo reir de Mechico. pic.twitter.com/ghculZver0 — Ludo Gallina (@ElLudoBets) July 1, 2024

Todo Latam agradeciéndole a Ecuador por haber eliminado a MECHICO pic.twitter.com/sLE8VwFesJ — Durant del bombillo (@kd_del_bombillo) July 1, 2024

Los pibardos celebrando la eliminación de Mechico: pic.twitter.com/g6LueMGiJm — Muñe (@AlanRP24) July 1, 2024

Mechico quedó afuera de la copa América en un grupo con Venezuela, Jamaica y Ecuador Y PENSABAN QUE NOS PODÍAN ELIMINAR DEL MUNDIAL pic.twitter.com/bPZNXzDnwH — Termito Bostero (@TermitoBostero) July 1, 2024

Yo festejando que Mechico quedó eliminado de la Copa America

pic.twitter.com/sOLXvcRouB — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) July 1, 2024

"Mechico"

Porque la gente de México le gritó "ole" a los jugadores de Venezuela por hacer dos pases entre su propia defensa.

Son los seres más estúpidos del planeta. 😆😆😆😆 pic.twitter.com/Oqc5RKn92f — 𝓖𝓒𝓡𝒜𝓡𝓭𝓞 𝕏 (@Cleocleo65) June 27, 2024

Lo bueno: mexico quedo eliminado de la copa america

Lo malo: nos perdimos una noche twittera entre Argentina y mechico

pic.twitter.com/r7RvsLvJAB — Ton (@GaasTon__) July 1, 2024

