Corea del Sur derrota uno a cero a El Salvador en su último ensayo para el Mundial 2026

Corea del Sur prolongó su buena racha de cara al Mundial de Norteamérica 2026 con una victoria 1-0 sobre El Salvador este miércoles, en su último amistoso antes del inicio del torneo la próxima semana.

Lee Dong-gyeong marcó a los 55 minutos el gol del triunfo en un partido disputado en Utah, donde sumaron su segunda victoria consecutiva tras el 5-0 sobre Trinidad y Tobago de la semana pasada.

"Tuvimos algunas dificultades en ataque al principio del partido, pero creo que este encuentro nos será de gran ayuda", declaró el entrenador Hong Myung-bo.

"Nuestros jugadores deben haber aprendido mucho hoy al enfrentarse a un equipo de este tipo", agregó.

El capitán Son Heung-min comenzó en el banquillo e ingresó al terreno de juego cinco minutos después de que Lee adelantara a los asiáticos con un preciso lanzamiento de falta con la zurda.

Son, de 33 años, ha estado bajo escrutinio por su discreto rendimiento esta temporada con Los Angeles FC, donde solo ha marcado dos goles. Sin embargo, el delantero había firmado un doblete en la goleada ante los trinitarios.

Con esos dos tantos elevó su registro con la selección a 56 goles en 144 partidos, quedando a solo dos del récord histórico de Corea del Sur, en poder de Cha Bum-kun.

Corea del Sur quedó encuadrada en el Grupo A junto a la República Checa, Sudáfrica y la coanfitriona México, y debutará ante los checos en Guadalajara el 11 de junio.