David Sinclair, experto en longevidad de Harvard: “No existe ninguna ley biológica que diga que debamos envejecer”

El profesor de genética de Medicina en Harvard, David Sinclair, aseguró que el envejecimiento no responde a una ley biológica inmutable, sino a mecanismos que la ciencia comienza a comprender. Según planteó el experto en longevidad, las investigaciones sobre epigenética abren la posibilidad de retrasar e incluso revertir parte del deterioro asociado con la edad.

Qué dice David Sinclair sobre el envejecimiento

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el neurólogo David Perlmutter, en la que Sinclair resumió su postura con una frase que sintetiza su línea de investigación:

“No existe ninguna ley biológica que diga que debamos envejecer”. Además de dirigir investigaciones sobre longevidad, es autor del libro Vida útil: por qué envejecemos y por qué no tenemos por qué hacerlo.

El especialista explicó que durante décadas la ciencia intentó atribuir el envejecimiento a distintas causas, como el daño acumulado en el ADN o el deterioro de las mitocondrias. Sin embargo, sostuvo que esas teorías no alcanzan para explicar por completo el proceso y defendió la hipótesis que desarrolla junto con su equipo de investigación.

La teoría sobre el envejecimiento que investiga David Sinclair

Según Sinclair, el envejecimiento estaría relacionado con la pérdida de información epigenética, es decir, de los mecanismos que regulan qué genes se activan o desactivan sin modificar la secuencia del ADN. De acuerdo con esta mirada, el epigenoma acumula alteraciones con el paso de los años, lo que afecta el funcionamiento normal de las células y favorece el deterioro del organismo.

El investigador agregó que su laboratorio estudia si es posible restaurar parte de esa información para que las células recuperen características propias de un estado más joven. Sinclair aclaró que estas investigaciones todavía se encuentran en desarrollo y que buena parte de los estudios se realizó en modelos animales y células de laboratorio.

A través de investigaciones sobre la reprogramación celular, Sinclair ha logrado restaurar funciones biológicas en modelos animales Facebook David A. Sinclair

Aun así, afirmó que los avances permiten comprender mejor los mecanismos biológicos del envejecimiento y explorar nuevas estrategias para retrasar enfermedades relacionadas con la edad.

Además, explicó que el objetivo de su trabajo no es prolongar indefinidamente la vida, sino aumentar los años vividos con buena salud y preservar la calidad de vida durante la vejez.

David Sinclair fue reconocido por su teoría sobre el envejecimiento

David Sinclair es profesor de genética en la Escuela de Medicina de Harvard y fundador del Centro Paul F. Glenn para la Investigación sobre la Biología del Envejecimiento, dedicado al estudio de los mecanismos biológicos asociados con la longevidad.

El especialista explicó que el objetivo de su investigación es que las personas puedan vivir su vejez con la mayor calidad de vida posible Freepik - Freepik

A lo largo de su carrera recibió más de 35 premios científicos por sus investigaciones sobre resveratrol, NAD y reprogramación celular, tres líneas de trabajo vinculadas con la biología del envejecimiento.

Además, integra el consejo de la Federación Estadounidense para la Investigación del Envejecimiento y fue editor fundador de la revista científica Aging.

Su trayectoria fue distinguida fuera del ámbito académico. En 2014, la revista TIME lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Cuatro años después apareció entre las 50 personalidades más importantes del sector de la salud.

Ese mismo año fue nombrado Oficial de la Orden de Australia, uno de los principales reconocimientos civiles de ese país, por sus aportes a la investigación sobre longevidad.