Corte de Apelaciones dice que el gobierno de EE.UU. puede seguir cobrando aranceles del 10% por ahora

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos puede seguir recaudando el arancel mundial del 10% que impuso en febrero mientras se procesan las impugnaciones a esos gravámenes en los tribunales, dictaminó el jueves una corte federal.

La decisión de la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal en Washington supone una victoria procesal para el gobierno, al concluir que su argumento “probablemente tendrá éxito en cuanto al fondo”.

Lo que está en juego son aranceles temporales mundiales del 10% que el presidente estadounidense Donald Trump impuso después de que la Corte Suprema anuló en febrero aranceles aún más amplios que el mandatario había impuesto el año pasado a casi todos los países del mundo. Los nuevos aranceles, invocados en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, están programados para expirar el 24 de julio.

La Sección 122, que nunca antes se había utilizado para justificar impuestos a las importaciones, permite al presidente imponer aranceles mundiales de hasta el 15% durante 150 días, tras lo cual se necesita la aprobación del Congreso para prorrogarlos.

La Sección 122 está diseñada para lo que denomina “problemas fundamentales de pagos internacionales”. Lo que se disputa es si esa redacción abarca los déficits comerciales —la brecha entre lo que Estados Unidos vende y compra a otros países—, como sostiene el gobierno de Trump.

Un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional, en Nueva York, determinó el mes pasado que los aranceles globales del 10% eran ilegales después de que pequeñas empresas presentaran una demanda para frenarlos. El tribunal de comercio resolvió, por 2 a 1, que Trump se excedió en la facultad arancelaria que el Congreso había delegado al presidente en virtud de la ley. Los aranceles son “inválidos” y “no autorizados por la ley”, escribió la mayoría.

El caso podría terminar ante la Corte Suprema. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.