Sueño argentino: tres amigos viajaron en bicicleta por 17 países y más de 10.000 millas para ver a Messi en el Mundial

Este 11 de junio comenzó el Mundial 2026 en una ceremonia marcada por el show de Shakira y el triunfo de México ante Sudáfrica. En medio de esta vorágine, tres amigos viajaron durante más de nueve meses en bicicleta con un gran objetivo: estar durante el último torneo de Lionel Messi.

Cómo fue el viaje de los tres amigos para ver a Messi en el Mundial 2026

La travesía comenzó el 16 de agosto del año pasado, frente al Ayuntamiento de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Miguel Silio, de 56 años, fue el encargado de la planificación del viaje.

Los ciclistas cruzaron por Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia

“Salimos sin saber si teníamos que ir hasta Vancouver o hasta Ciudad de México. Y en el medio de esos dos lugares estaban las otras 14 sedes. Entonces salimos con rumbo hacia el norte, pero sin tener la precisión de cuántos kilómetros había que hacer”, dijo Silio en diálogo con LA NACION.

Junto con sus amigos Yamandú Martínez y Vicente Conculini, viajó por 17 países y a lo largo de más de 10.500 millas (de 17.000 kilómetros). Durante ese recorrido, cruzaron por Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

Miguel Silio y sus amigos recorrieron 17 países y 10.000 millas

Luego superaron el tapón del Darién hacia Panamá y continuaron por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México.

Desayunos y caídas: cómo fue la travesía de los ciclistas

Durante el viaje rumbo al Mundial, los amigos siguieron una serie de lineamientos. Se despertaban a las 6 hs, desayunaban grandes cantidades de alimentos y pedaleaban entre 60 y 90 millas (entre 96 y 145 km) por día.

En medio de esta dinámica, los argentinos pasaron por diferentes complicaciones

Cada bicicleta transportaba entre 60 y 90 libras (hasta 40 kg) de equipo. Esto incluía carpas, bolsas de dormir, herramientas, utensilios de cocina y dispositivos electrónicos. “Sabes dónde te despiertas”, dijo Miguel en diálogo con The Dallas Morning News, “pero nunca sabes dónde vas a dormir”.

En medio de esta dinámica, los argentinos pasaron por diferentes complicaciones. En Colombia se refugiaron 24 horas en un hotel tras la explosión de un coche bomba en la carretera, y sufrieron distintas caídas y problemas estomacales.

“Las autoridades nos evacuaron de la carretera y al día siguiente vimos los restos calcinados del camión”, dijo Miguel tras el incidente del cochebomba.

La llegada a EE.UU. y la ilusión por la Selección argentina

A comienzos de junio, los ciclistas llegaron a Kansas City, lugar donde se concentra la Selección argentina. Allí fueron recibidos y celebrados por otros fanáticos de la albiceleste, que los esperaron con banderas del país latinoamericano.

Lo lograron: tres amigos viajaron en bicicleta por 17 países y más de 10.000 millas para ver a Messi en el Mundial

Los argentinos lograron acercarse al hotel donde se hospeda el equipo e interactuaron con el director técnico, Lionel Scaloni, y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Mi admiración total por Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, quienes hicieron más de 17.000 kilómetros en bicicleta para ver a la Selección. La locura y pasión que siente el hincha argentino por estos colores no tiene límites ni fronteras”, escribió Tapia en su cuenta de Instagram.

Los ciclistas tuvieron la oportunidad de conversar con Claudio "Chiqui" Tapia y con Lionel Scaloni Instagram/@chiquitapia

Y agregó: “Sueño cumplido para ellos. ¡Felicitaciones y a disfrutar la estadía en Kansas!“.

Por el momento, los amigos no cuentan con entradas para los partidos. Sin embargo, en EE.UU han efectuado entrevistas con figuras como el Kun Agüero y mantienen intacta una promesa: tener una camiseta firmada por Messi.

“No puedo volver sin la firma de Messi. Me tenés que conseguir que nos atienda, que le cebemos dos mates y me firme las camisetas”, le dijo Silio a Agüero, quien prometió hacer lo posible por agregarles un nuevo check a su listado de sueños cumplidos.