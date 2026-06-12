Alerta de la TSA por el Mundial 2026: qué identificación oficial sirve para volar dentro de EE.UU.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado con recomendaciones para quienes viajen en avión durante el Mundial 2026. Dado que 78 de los 104 partidos del torneo se disputarán en Estados Unidos, se espera un fuerte aumento del movimiento en los aeropuertos.

Requisitos de identidad y documentos aceptados por la TSA durante el Mundial

La TSA recordó que los viajeros mayores de 18 años deben presentar una Real ID, un pasaporte u otro documento aceptado para pasar los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses. Para los vuelos dentro del país norteamericano, la agencia recomienda utilizar el programa TSA PreCheck, que permite agilizar el paso por los puntos de inspección.

Sobre el Mundial 2026, la funcionaria Ha Nguyen McNeil afirmó que será uno de los mayores eventos de viaje de la historia. La TSA considera que el torneo será “el evento deportivo más grande y complejo de la historia”, por lo que reforzará sus operaciones para atender el aumento de pasajeros.

Tecnología de escaneo de la TSA y personal en los aeropuertos

Para hacer frente al aumento de viajeros, la agencia desplegó nuevas tecnologías de control que permiten reducir falsas alarmas y minimizar las inspecciones físicas. Entre ellas se encuentran sistemas de tomografía y herramientas de análisis de imágenes asistidas por inteligencia artificial.

Además, cientos de equipos caninos inspeccionarán equipaje y carga en los aeropuertos, mientras que personal especializado reforzará las terminales con mayor movimiento. El Servicio de Alguaciles del Aire también desplegará equipos de seguridad en los estadios y en los principales centros de transporte cercanos a los partidos.

La TSA implementa nuevos sistemas tecnológicos en los aeropuertos, ante la llegada masiva de turistas por el Mundial 2026 Pixabay

La TSA prohíbe drones y aeronaves no tripuladas

La agencia de transporte recordó que está prohibido el uso de drones y naves no tripuladas en los alrededores de los estadios, de los aeropuertos y de los sitios de eventos relacionados con la Copa del Mundo. El vuelo de estos aparatos en estas zonas puede derivar en la confiscación del equipo y aplicación de multas.

La vigilancia en el aire cuenta con tecnología para la detección de materiales de riesgo y de equipos sin permiso en los centros de transporte. La agencia reiteró que seguir el protocolo es necesario para la protección de los fanáticos.

Sedes y estadios del Mundial 2026 en Estados Unidos

Si bien el Mundial inició este jueves en el Estadio Azteca (renombrado por la FIFA como Estadio Ciudad de México) con el encuentro entre la selección mexicana y Sudáfrica, la acción rápidamente se trasladará a EE.UU.

En total, el Mundial 2026 contará con 11 sedes en EE.UU. RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las ciudades y estadios confirmados por la FIFA para la Copa del Mundo son: