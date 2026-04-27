Corte Suprema de EE. UU. estudia pedido de Bayer para poner fin a demandas por uso de glifosato

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el lunes una solicitud del gigante farmacéutico y agroquímico alemán Bayer para poner fin a demandas relacionadas con un herbicida compuesto, entre otros químicos, por glifosato.

Bayer ha gastado más de 10.000 millones de dólares en resolver litigios relacionados con Roundup desde que adquirió a su fabricante, el grupo estadounidense Monsanto, en 2018.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el glifosato es probablemente cancerígeno para los humanos. Bayer alega que el herbicida es seguro, basado en estudios científicos y las autorizaciones de agencias reguladoras.

La máxima Corte de Estados Unidos aceptó revisar la apelación de Bayer contra un fallo de un jurado de Misuri que otorgó 1,25 millones de dólares a un hombre, John Durnell, quien afirmó que Roundup fue responsable de su cáncer, uno de los miles de juicios contra la empresa por la "falta de advertencias" en el producto.

Bayer sostiene que debería estar protegida de las demandas estatales, ya que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) aprobó la venta de Roundup a consumidores y agricultores sin ningún tipo de advertencia.

Monsanto afirmó en un comunicado el lunes que un fallo favorable del tribunal "proporcionaría una claridad regulatoria esencial".

El gobierno de Trump ha respaldado la postura de Bayer de que una ley federal sobre etiquetas de pesticidas prevalece sobre las leyes estatales que exigen advertencias en productos que pueden ser carcinógenos.

No es viable que 50 estados distintos emitan sus propias determinaciones, dijo la viceprocuradora general adjunta Sarah Harris.

"Iowa dice que tal vez esto cause cáncer. California dice que definitivamente causa cáncer. Algún otro estado dice que esto no causa cáncer en absoluto, así que pon eso también en la etiqueta", dijo Harris. "Eso socava por completo la uniformidad del etiquetado", afirmó.

Se espera que la Corte Suprema emita un fallo para junio o principios de julio.