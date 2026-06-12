El detalle que debe tener la moneda de centavo de dólar para que alcance un valor de hasta US$340.000

Las monedas antiguas de Estados Unidos despiertan interés en el mercado de coleccionistas por sus características históricas y por los elementos que las diferencian de otras emisiones. Entre ellas destaca el Flowing Hair Wreath Cent de 1793, una pieza de la Casa de la Moneda estadounidense cuya valoración puede alcanzar los 340 mil dólares.

El detalle que distingue al centavo de 1793

Uno de los detalles de algunas variedades es una pequeña rama u hoja en el anverso, entre la figura de la Libertad y la fecha. Este rasgo no aparece en otras monedas estadounidenses de circulación regular, lo que la convierte en una característica clave para su identificación.

El centavo de 1793 (específicamente el Tipo 2 o "Centavo de Corona")

La particularidad de esta rama es que presenta variaciones según el troquel utilizado durante la acuñación. Esa diferencia permite a los especialistas clasificar y reconocer ejemplares específicos dentro de la serie.

El diseño fue introducido después de que el modelo anterior, conocido como Chain Cent, recibiera críticas públicas debido al uso de cadenas en el diseño. Como respuesta, las autoridades de la época impulsaron una nueva propuesta estética que dio origen al denominado wreath cent o centavo de corona.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), estas piezas también forman parte de las primeras emisiones de cobre producidas por la institución monetaria de Filadelfia. Su importancia radica tanto en su contexto histórico como en una serie de particularidades de diseño que permiten identificarlo de manera inmediata.

Además de su baja disponibilidad actual, algunas monedas conservadas en condiciones excepcionales figuran entre las más codiciadas por coleccionistas especializados en piezas de finales del siglo XVIII.

La característica distintiva es la aparición de una rama con tres hojas en el anverso de la pieza Stacks Bowers

Cómo identificar el centavo de dolar valioso

Para reconocer una pieza autentica de la serie Flowing Hair Wreath Cents de 1793 se debe observar:

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

Diseñador: atribuido a Henry Voight

Borde con letras: aparece la inscripción “ONE HUNDRED FOR A DOLLAR”

Diámetro: 27 milímetros

Peso: 13,48 gramos

Composición: cobre

Anverso: se puede observar la imagen de la Dama de la Libertad, que mira hacia la derecha, con cabello suelto y ondulado. La palabra “LIBERTY” aparece en la parte superior y la fecha “1793″ en la parte inferior. Entre la fecha y el retrato de la Libertad aparece el detalle distintivo de la rama con tres hojas.

Reverso: las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y la fracción “1/100″ aparecen en el contorno de la pieza. El valor nominal “ONE CENT” se encuentra en el centro rodeado por una corona vegetal.

La producción de este modelo fue limitada. Los registros históricos indican que se acuñaron aproximadamente 63.353 ejemplares antes de que el diseño fuera reemplazado por el posterior Liberty Cap Cent durante el mismo año.

Con el paso de más de dos siglos, gran parte de esas monedas desapareció debido al desgaste, la pérdida o la fundición. Las estimaciones actuales sugieren que sobreviven poco más de 2000 piezas.

Los ejemplares más apreciados presentan una acuñación definida, con detalles visibles en los rizos del cabello de la Libertad y en las nervaduras de las hojas de la corona. También se observan aspectos como el centrado de la impresión, la uniformidad del color del cobre y la ausencia de marcas importantes de manipulación.

Las monedas mejor conservadas suelen exhibir superficies homogéneas y una definición completa de los elementos del diseño, factores fundamentales para alcanzar las calificaciones más altas otorgadas por las empresas especializadas.

La pieza de gran valor fue calificada como MS64BN debido a su buen estado de conservación Legend Auctions

Cuánto vale el centavo de dólar en el mercado de coleccionistas

El precio de estas monedas depende de la combinación entre rareza, autenticidad y estado de conservación. Ejemplares certificados por entidades numismáticas reconocidas han protagonizado las ventas más altas en subastas especializadas.

Una pieza clasificada como MS64 BN (brown) y avalada por certificaciones de prestigio CAC fue vendida por US$270.250 en Stacks Bowers. Otro ejemplar con características similares alcanzó los US$293.750 en una subasta de Legend Rare Coin Auctions.

De acuerdo con las guías de precios de PCGS, las monedas que superan ese nivel de conservación podrían llegar a cotizarse en torno a los US$340 mil durante junio de 2026. Esto convierte a algunas de las piezas de cobre como las más valiosas de la numismática estadounidense.