Así es “Walter”, el robot que reemplazaría a los constructores ante la falta de mano de obra

El robot albañil Walter (WLTR) comenzó a ganar notoriedad en Europa como una posible respuesta a la falta de mano de obra en la construcción. Desarrollado en República Checa y utilizado por JT Lifestyle Homes en Reino Unido, el sistema fue presentado públicamente el 12 de mayo durante la feria FutureBuild de Londres. Allí realizó demostraciones de colocación automatizada de ladrillos ante profesionales y empresas del sector.

Qué puede hacer Walter, el robot albañil que levanta muros automatizados

Según GreenBuild, Walter fue diseñado para levantar muros largos, rectos y perfectamente alineados tanto en proyectos industriales como residenciales. La empresa afirma que el robot puede construir hasta diez metros cuadrados de mampostería por hora y alcanzar alturas de hasta 3,5 metros.

El robot alcanza alturas de hasta 3,50 metros durante la construcción sitio: green.build

De acuerdo con la compañía, Walter mantiene una velocidad constante de trabajo y puede operar de día o de noche, independientemente de las condiciones climáticas.

Antes de comenzar el trabajo, el robot debe alinearse mediante un láser de líneas cruzadas. Walter utiliza ese sistema junto con sensores propios para verificar la posición horizontal del muro y otros parámetros definidos por el operador.

Business Today detalla que el equipo utiliza ladrillos especialmente diseñados con ranuras que permiten al robot sujetarlos, levantarlos y colocarlos con precisión. Otra característica señalada por sus desarrolladores es que Walter utiliza adhesivo en lugar de mortero tradicional. Telensky afirmó que esta tecnología busca reducir el uso de cemento, un material asociado a importantes emisiones de dióxido de carbono.

Actualmente, GreenBuild comercializa la tecnología mediante un modelo de alquiler y ofrece paquetes de servicio que incluyen operadores especializados para su implementación en obras de construcción. Por el momento, no existe información oficial de la empresa sobre una eventual contratación de WLTR por parte de constructoras de Estados Unidos, ni anuncios relacionados con su comercialización o implementación en ese país.

La empresa asegura que su rendimiento equivale al trabajo de cinco operarios sitio: green.build

Por qué Walter podría aliviar la falta de albañiles en Reino Unido

En una entrevista difundida por Business Today, el fundador y director ejecutivo de JT Lifestyle Homes, Jan Telensky, explicó que la falta de albañiles motivó el desarrollo de la tecnología. En ese sentido, afirmó que la edad promedio de los albañiles británicos era de 46 años y advirtió que “nadie está aprendiendo el oficio”, una situación que, a su juicio, plantea interrogantes sobre quién construirá las viviendas en las próximas décadas.

Telensky sostuvo que Walter realiza en una hora una tarea equivalente al trabajo de cinco albañiles y un ayudante, bajo la supervisión de un único operador. A su vez, señaló que el sistema puede operar de manera autónoma en distintos entornos y destacó que “funciona con cualquier clima”, no requiere andamios y tiene incorporados los planos necesarios para ejecutar las tareas. Según expresó, la única intervención necesaria consiste en suministrarle los pallets de ladrillos.

Walter en obras: ventajas, sensores y productividad del robot albañil

La empresa identifica varios beneficios asociados al uso de robots de mampostería en las obras. Entre ellos menciona:

Mayor precisión y uniformidad en la colocación de ladrillos.

Incremento de la productividad mediante trabajo continuo.

Reducción de costos laborales.

Disminución de riesgos de accidentes.

Optimización del uso de materiales.

Monitoreo permanente mediante sensores y cámaras.

GreenBuild sostiene que el sistema coloca cada ladrillo con precisión mecánica y elimina errores humanos asociados a tareas repetitivas. Además, el robot incorpora cámaras y sensores que permiten documentar el avance de los trabajos y recopilar información útil para el seguimiento de los proyectos. La compañía también afirma que el uso de un sistema modular de 125 milímetros ayuda a reducir desperdicios y evita cortes innecesarios de materiales.