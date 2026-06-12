Corte Suprema de EE.UU. bloquea ejecución con gas nitrógeno en Alabama

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el jueves la ejecución en Alabama de un condenado a muerte mediante el uso de gas nitrógeno, en una inusual intervención de última hora

La decisión llegó luego de que un tribunal inferior dictaminara que era probable que el método fuera inconstitucional

El preso Jeffery Lee, de 49 años, estaba programado para ser ejecutado el jueves mediante hipoxia por gas nitrógeno por el asesinato de dos personas durante un robo en 1998

Un juez federal estadounidense falló el martes en contra del uso de gas nitrógeno para llevar a cabo la sentencia. El estado de Alabama apeló la decisión ante la Corte Suprema

"La solicitud de suspensión o anulación (...) remitida al Tribunal queda denegada", señaló el alto tribunal en una orden sin firmar emitida el jueves por la noche

Tres de sus nueve jueces —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— discreparon

La orden no dio ningún motivo para la decisión, algo habitual en las resoluciones de emergencia

Naciones Unidas ha denunciado el uso del gas nitrógeno como método de pena capital por considerarlo cruel e inhumano

Este año se han llevado a cabo 15 ejecuciones en Estados Unidos: ocho en Florida, cuatro en Texas, dos en Oklahoma y una en Arizona

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias