En qué canal de EE.UU. pasan el partido de México vs. Sudáfrica y la inauguración del Mundial 2026 hoy

México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como el Estadio Azteca. El pitazo inicial está fijado para las 15 hs (ET) y se va a transmitir por FOX y Telemundo.

Cómo ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

El partido comienza a las 15 hs (ET)/ 14 hs (CT) y 12 hs (PT). Para quienes esperan por la ceremonia inaugural, esta arrancará dos horas antes del encuentro.

En inglés: FOX transmite el partido en señal abierta. También está disponible en FS1 y en la aplicación FOX Sports.

FOX transmite el partido en señal abierta. También está disponible en FS1 y en la aplicación FOX Sports. En español: Telemundo es el canal oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos. Con una antena digital, disponible en la mayoría de las ciudades del país, el partido llega sin costo adicional.

Telemundo es el canal oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos. Con una antena digital, disponible en la mayoría de las ciudades del país, el partido llega sin costo adicional. Streaming gratuito: Tubi transmite este partido en vivo y en 4K sin necesidad de registro ni pago, aunque el audio es en inglés. Es uno de solo dos partidos disponibles de manera gratuita en esa plataforma.

Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com."

Qué se juega cada equipo en el debut del Grupo A

México llega como cabeza de serie del Grupo A y como anfitrión de una sede entera. Los tres partidos de la fase los disputa en estadios mexicanos, lo que le otorga una ventaja logística que ninguna otra selección del torneo tiene. Javier Aguirre conduce al Tricolor con la presión del debut en casa.

El partido comienza a las 15 hs (ET) y FOX transmite el partido de manera gratuita Li Muzi - XinHua

Sudáfrica regresa a un Mundial 16 años después de haber organizado la edición de 2010. Los Bafana Bafana tienen en Chequia su partido clave de la fase. Pero sumar en el debut ante el anfitrión cambiaría el escenario de clasificación por completo.

México ocupa el puesto 14 del ránking FIFA; Sudáfrica, el 60, según datos previos al torneo. La diferencia de jerarquía convierte cualquier resultado que no sea una victoria mexicana en un resultado llamativo para el grupo.

El dato que conecta 2010 con 2026

El único precedente mundialista entre ambas selecciones es el partido inaugural de Sudáfrica 2010, disputado también el 11 de junio de aquel año, con Javier Aguirre como técnico de México.

México es cabeza en el Grupo A y va a disputar sus tres primeros partidos en casa Heather Khalifa - FR172147 AP

El partido terminó 1-1, con gol de Tshabalala al minuto 55 y empate de Rafael Márquez al 79.

Es la primera vez que se repite un partido inaugural en una Copa Mundial. La coincidencia de fecha, rival y técnico mexicano convierte este encuentro en un hecho sin antecedente en la historia del torneo.

En sus tres participaciones mundialistas anteriores (1998, 2002 y 2010), Sudáfrica nunca superó la fase de grupos. Para los Bafana Bafana, este regreso es también la oportunidad de romper ese techo histórico.

Tabla de posiciones del Grupo A en el Mundial 2026

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 México 0 0 0 0 0 0 0 2 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 3 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 4 Chequia 0 0 0 0 0 0 0

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.