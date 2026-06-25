Corte Suprema de EE.UU. falla a favor de Bayer en litigio por herbicida

La Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves a favor del gigante alemán de la agroquímica Bayer, que busca anular decenas de miles de demandas basadas en el supuesto riesgo de cáncer vinculado al herbicida Roundup, fabricado por su filial Monsanto.

Siete de los nueve jueces del máximo tribunal estadounidense concluyeron que la determinación de la Agencia de Protección Ambiental (Epa) de Estados Unidos de que Roundup no es carcinógeno prevalece sobre las demandas en tribunales estatales que vinculan el producto con un diagnóstico de cáncer.

Las acciones de Bayer, que adquirió Monsanto en 2018, se dispararon un 18,7% en la Bolsa de Fráncfort.

Bayer, una multinacional con sede en la ciudad alemana de Leverkusen, celebró el fallo.

La decisión de la Corte Suprema estadounidense "debería contribuir de manera significativa a poner fin a los litigios relacionados con Roundup tras casi una década de batallas judiciales", declaró.

Bayer ya ha desembolsado más de 10.000 millones de dólares desde 2018 para cerrar demandas relacionadas con el glifosato, el principio activo del Roundup, y ha provisionado más de 8.000 millones para las que aún están en curso.

El caso llegó a la Corte Suprema luego de que un jurado de Misuri (centro de Estados Unidos) condenara a Monsanto en octubre de 2023 a pagar una indemnización de 1,25 millones de dólares a John Durnell.

Durnell había desarrollado una forma de cáncer que atribuía a su exposición al glifosato, uno de los componentes del Roundup. Reprochaba al fabricante no haber colocado una advertencia sanitaria sobre las consecuencias de su uso.

Este fallo en Misuri desencadenó un aluvión de demandas.

Pero Bayer, cuyo caso contó con el respaldo del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que debía estar protegida frente a demandas estatales.

Alegó que la Epa aprobó la venta de Roundup a consumidores y agricultores sin ninguna advertencia.

- Golpe severo -

La Corte Suprema finalmente anuló las decisiones de las jurisdicciones inferiores.

La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (Fifra, por sus siglas en inglés) "exige uniformidad y expresamente deja sin efecto los requisitos de etiquetado estatales", escribió el juez Brett Kavanaugh en la opinión mayoritaria, al revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Misuri.

En la opinión disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson afirmó sin embargo que la mayoría interpretó erróneamente "el alcance de la preeminencia de Fifra".

"En última instancia, deja a Durnell sin un recurso frente a los importantes daños que ha sufrido", dijo.

La Epa no impone una advertencia relativa al cáncer para el Roundup, en la medida en que no considera el glifosato como cancerígeno.

Esta sustancia sigue siendo muy controvertida. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (Oms) la clasifica como "probablemente cancerígena".

Brent Wisner, socio director del bufete Wisner Baum, quien ha litigado numerosos casos contra Monsanto, describió el fallo como un importante retroceso.

"Esta decisión es un golpe severo a la rendición de cuentas de las corporaciones", dijo Wisner, quien estimó que más de 60.000 casos estaban pendientes en los tribunales estadounidenses.

"Este no es el resultado que queríamos de la Corte Suprema, pero significa que hay más trabajo por hacer", concluyó Wisner.