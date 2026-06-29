Corte Suprema de EE.UU. permite el recuento de votos por correo después de la fecha electoral

La Corte Suprema estadounidense, en un revés para el presidente republicano Donald Trump, confirmó el lunes una ley estatal que permite contar las boletas por correo recibidas después del día de las elecciones.

El tribunal, en una decisión de cinco a cuatro, rechazó una impugnación republicana a una ley del estado de Misisipi que permite contabilizar las boletas enviadas por correo si tienen matasellos del día de las elecciones y llegan dentro de los cinco días hábiles posteriores a la jornada de votación.

Trump es un crítico abierto del voto por correo, que considera que contribuyó a su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, algo que no pudo probar ante los tribunales.

En marzo firmó una orden ejecutiva para tratar de endurecer las restricciones al voto por correo, pero ha sido bloqueada por tribunales inferiores.

En una publicación en Truth Social, Trump calificó el fallo de la Corte Suprema como una "pérdida tremenda" para los "derechos de los votantes".

El caso resuelto el lunes por la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se refería a una impugnación a la ley de Misisipi presentada por el Comité Nacional Republicano (RNC).

Unos 30 estados permiten que las boletas de voto ausente recibidas después del día de las elecciones sean contadas.

El presidente del tribunal, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, ambos conservadores, se unieron a los tres magistrados liberales de la corte en la votación para mantener en vigor la ley de Misisipi.

"La ley federal dicta cuándo deben emitirse las boletas; la ley estatal rige cuándo deben ser recibidas", dijo Barrett, autora de la opinión de la mayoría.

"Las leyes federales sobre el día de las elecciones no impiden que Misisipi cuente las boletas de voto ausente con matasellos del día de las elecciones pero recibidas hasta cinco días después", escribió Barrett.

"Nada en las leyes federales sobre el día de las elecciones exige que las boletas sean recibidas en la fecha de la elección", añadió.

Los demócratas tienden a usar el voto por correo más que los republicanos, y esta práctica se generalizó aún más durante la pandemia de la Covid.