Fallo explicado: la nueva orden de la Corte Suprema sobre el voto por correo y las elecciones 2026 en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que tendrá impacto directo en la organización de las elecciones legislativas de 2026. El máximo tribunal rechazó un planteo impulsado por el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) y confirmó que los estados podrán contabilizar determinados votos enviados por correo que lleguen después del día de los comicios, siempre que fueran despachados dentro del plazo legal.

La Corte Suprema avala el conteo del voto por correo recibido después de la elección

Según Court House News, la decisión del máximo tribunal tomada este lunes representa un revés para el intento republicano de limitar el conteo de boletas enviadas por correo.

La decisión del máximo tribunal representa una derrota para el Comité Nacional Republicano AP

El fallo establece que la legislación federal no impide que los estados contabilicen sufragios recibidos después del Election Day, siempre que esos votos hayan sido enviados, con matasellos correspondiente, como máximo el día de la elección.

La resolución surge a partir de una ley aprobada en Mississippi en 2020. Esa norma permite que las boletas de voto ausente sean contabilizadas si fueron enviadas hasta la fecha oficial de la elección y llegan a la autoridad electoral dentro de los cinco días hábiles posteriores.

El caso llegó a la Corte Suprema luego de una extensa disputa judicial sobre la interpretación de la legislación federal que fija el día de las elecciones nacionales.

De acuerdo con Court House News, el Congreso estableció hace casi dos siglos que las elecciones federales deben celebrarse de manera uniforme un martes de noviembre cada dos años. Todos los estados exigen que los ciudadanos emitan su voto antes de que concluya esa jornada electoral.

Sin embargo, las autoridades estatales conservan facultades para determinar la forma en que administran esos comicios, lo que incluye las reglas para procesar las boletas enviadas por correo.

La nueva orden mantiene vigentes las leyes electorales estatales

La decisión judicial preserva el funcionamiento de normas similares existentes en numerosos estados. Según NBC News, el fallo fue adoptado por cinco votos contra cuatro y concluyó que la legislación de Mississippi no entra en conflicto con la ley federal que fija el día de las elecciones nacionales.

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La opinión mayoritaria fue redactada por la jueza Amy Coney Barrett. La resolución evita que las reglas electorales deban modificarse a pocos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando estará en juego el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Además de Mississippi, existen otros estados que cuentan con mecanismos similares para el voto por correo. Entre ellos figuran California, Nueva York y Texas.

Elecciones 2026: qué impacto tiene la decisión de la Corte Suprema

Según NBC News, la sentencia evita una modificación de gran alcance en el sistema electoral apenas meses antes de las elecciones legislativas. Los estados que actualmente permiten contabilizar determinadas boletas recibidas después del día de la elección podrán continuar con la aplicación esas reglas durante los comicios de noviembre.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

Desde NBC también se recordó que cientos de miles de personas emitieron su voto mediante este mecanismo en las elecciones de 2024. Aunque representan una proporción relativamente pequeña del total de sufragios, esos constituyen un componente relevante del proceso electoral en distintos estados.

La decisión también reduce la posibilidad de que se generen nuevos obstáculos para determinados grupos de electores. Según NBC News, un fallo favorable al planteo del Comité Nacional Republicano habría abierto interrogantes sobre la validez de normas que benefician a ciudadanos que viven en el exterior, incluidos integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses.