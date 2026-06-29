A qué hora de EE.UU. juega Brasil vs. Japón hoy: transmisión en vivo de los 16avos de final en el Mundial 2026

Brasil y Japón chocan este lunes 29 de junio en los dieciseisavos de final del Mundial Estados Unidos‑México‑Canadá 2026, en un duelo de eliminación directa que abre la segunda jornada de la nueva fase de 16avos. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega como líder del Grupo C, mientras que Japón se presenta como uno de los seleccionados asiáticos más competitivos de la última década, con un juego intenso y ordenado.

Brasil vs. Japón: hora y cómo ver en vivo el partido del Mundial en EE.UU.

El Brasil vs. Japón se disputa hoy en el NRG Stadium de Houston, Texas. Según el cronograma confirmado por la FIFA, el encuentro del Mundial 2026 está programado a las 13.00 pm hora del Este (ET), 12.00 hs del Centro y 10.00 a.m. del Pacífico en Estados Unidos.

El partido se puede ver en FOX en inglés y en Telemundo en español. En streaming, se podrá seguir por Peacock y por las plataformas vinculadas a FOX.

Cómo llegan Brasil y Japón a esta instancia en el Mundial 2026

Brasil no alcanza desde la Copa del Mundo de 2002, ahora con un plantel lleno de figuras y la experiencia del técnico italiano.

Japón, por su parte, llega con la misión de volver a sorprender en fases de eliminación directa, apoyado en su velocidad en transición y en un bloque defensivo que suele ser difícil de romper.

Yuto Nagatomo número 5 de Japón en el Mundial 2026 MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todos los partidos pendientes de 16avos de final en el Mundial 2026

Partidos del lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón – Houston – 1:00 p.m. ET.

Alemania vs. Paraguay – Boston – 4:30 p.m. ET.

Países Bajos vs. Marruecos – Monterrey – 9:00 p.m. ET.

Partidos del martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – Dallas – 1:00 p.m. ET.

Francia vs. Suecia – Nueva Jersey – 5:00 p.m. ET.

México vs. Ecuador – Ciudad de México – 9:00 p.m. ET.

Partidos del miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo – Atlanta – 12:00 p.m. ET.

Bélgica vs. Senegal – Seattle – 4:00 p.m. ET.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – Santa Clara – 8:00 p.m. ET.

Partidos del jueves 2 de julio

España vs. Austria – Los Angeles – 3:00 p.m. ET.

Portugal vs. Croacia – Toronto – 7:00 p.m. ET.

Suiza vs. Argelia – Vancouver – 11:00 p.m. ET.

Partidos del viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto – Dallas – 2:00 p.m. ET.

Argentina vs. Cabo Verde – Miami – 6:00 p.m. ET.

Colombia vs. Ghana – Kansas City – 9:30 p.m. ET.

El saludo entre Ronaldinho y Ancelotti en el partido de Brasil vs Escocia

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.