Corte Suprema de EE.UU. rechaza intento de Trump de despedir a gobernadora de la Fed

La Corte Suprema de EE.UU. resolvió este lunes que el presidente Donald Trump no puede despedir sumariamente a una gobernadora de la Reserva Federal, un organismo independiente, pero sí puede hacerlo en el caso de una agencia federal bajo su autoridad.

Dos sentencias simultáneas, en una semana decisiva de la Corte Suprema, reescribieron los límites del poder presidencial.

En una decisión ajustada de 5 votos a favor y 4 en contra, la máxima autoridad judicial del país dictaminó que Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, acusada por el gobierno de presunto fraude cuando pidió un préstamo inmobiliario, no podía ser despedida por Trump, "por cualquier motivo o sin motivo alguno".

La decisión anunciada por el presidente en medio de una campaña de acoso para que la Reserva Federal recortara sus tasas de interés fue bloqueada por una corte inferior.

Los presidentes pueden destituir a los gobernadores de la Reserva Federal "por causa justificada", pero el tribunal dictaminó que Trump "no le concedió a Cook las garantías procesales a las que tenía derecho por ley".

Supuestamente Cook había declarado dos residencias principales, una en el estado de Michigan y otra en Georgia, para tramitar un crédito, pero sus abogados dicen que todo se debió a un error.

En otro caso, el de la comisionada demócrata Rebecca Slaughter, de la FTC, la agencia federal autónoma que regula la competencia, la Corte Suprema decidió por mayoría de 6 a 3 que el presidente sí tiene autoridad para despedirla.

"Los subordinados que ejercen el poder del presidente están sujetos a ser despedidos por él", explicó la mayoría de la Corte en su razonamiento.

El grado de independencia de las agencias federales ha sido objeto de controversia creciente en Estados Unidos.

Los expertos legales de tendencia conservadora consideran que las agencias tienen un poder desproporcionado, una postura que suscribe la Corte Suprema actual. En tanto, los progresistas creen que las agencias como la FTC deben ser totalmente independientes.

La gobernadora amenazada por Trump saludó la sentencia ya que ratifica, a su juicio, que "la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones de política monetaria basándose en datos concretos y en un juicio independiente".

Trump se congratuló rápidamente por su victoria en el caso de la FTC y amenazó a Cook con "medidas apropiadas", sin mayores detalles.

La demanda contra Cook "fue devuelta por la Corte Suprema estrictamente por cuestiones de procedimiento", declaró Trump en su plataforma Truth Social.