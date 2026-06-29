La Corte amplía el poder de Trump sobre las agencias independientes, pero rechaza su intento de avanzar sobre la Fed

WASHINGTON.- En un trascendental fallo de la Corte Suprema norteamericana que fue rápidamente celebrado por Donald Trump como “una gran victoria”, el máximo tribunal determinó esta mañana una importante ampliación de la autoridad presidencial al autorizar la posibilidad de destituir reguladores gubernamentales independientes sin necesidad de justificar una causa, lo que podría facilitar los esfuerzos del líder republicano para reforzar el control sobre la burocracia federal.

Sin embargo, por separado, los jueces de la Corte Suprema determinaron una excepción con la Reserva Federal (Fed), al permitir que la gobernadora Lisa Cook permanezca en su cargo mientras batalla en los tribunales el intento del propio Trump de destituirla por un presunto fraude hipotecario.

El presidente Donald Trump, en el Salón Oval, en la Casa Blanca, el 22 de junio del 2026. Jacquelyn Martin - AP

El fallo de la Corte que amplía la autoridad presidencial -aprobado con seis votos a favor y tres en contra- anuló un precedente de casi un siglo que permitía al Congreso proteger a dirigentes de organismos independientes al exigir que el presidente tuviera una causa justificada para destituirlos. Ahora, la medida abre la puerta a que se produzcan cambios en esas estructuras gubernamentales al otorgar a los inquilinos de la Casa Blanca un mayor control.

“¡Una gran victoria en la Corte Suprema!“, celebró Trump en su red Truth Social, con una referencia al fallo sobre el caso de Rebecca Kelly Slaughter, integrante demócrata de la Comisión Federal de Comercio que resistía el intento del mandatario de destituirla. La ley estipulaba que el presidente solo puede echar a los comisionados por “ineficiencia, incumplimiento del deber o mala conducta en el ejercicio del cargo”.

BIG WIN just moments ago at the Supreme Court, in the Slaughter Case, confirming Presidential Power in our Country to remove Executive Branch Officers and Agency Appointees, or Representatives, under Article II. This Decision was long sought by United States Presidents, dating… pic.twitter.com/6vXoZyEmrR — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 29, 2026

“Se confirmó la facultad presidencial para destituir a funcionarios del Poder Ejecutivo y a representantes o personas designadas en agencias. Esta decisión había sido largamente anhelada por los presidentes de Estados Unidos, remontándose incluso a la década de 1930 [...]. Es un fallo histórico y sin precedentes, uno de los más importantes jamás emitidos en relación con los poderes presidenciales“, afirmó el líder republicano, que lo tenía como un objetivo clave de su administración.

La decisión de la Corte de permitir que el presidente despida a reguladores gubernamentales independientes tiene implicaciones para más de 25 agencias independientes de todo el gobierno federal. Según un recuento de The New York Times, en por lo menos 13 agencias Trump despidió a funcionarios confirmados por el Senado, presionó a otros para que renunciaran o descabezó por completo a juntas directivas.

En la opinión mayoritaria del caso “Trump v. Slaughter”, con el que la Corte anuló el histórico precedente de 1935 conocido como “Humphrey’s Executor”, el presidente del máximo tribunal, John Roberts, escribió que “aunque corresponde al Senado decidir si confirma a aquellas personas con las que el presidente preferiría trabajar, ni el Congreso ni los tribunales pueden imponerle a colaboradores con los que no puede trabajar”.

El presidente Donald Trump saluda al presidente de la Corte Suprema norteamericana, John Roberts, el 20 de enero de 2025, en Washington. Chip Somodevilla - Getty Images North America

“Los subordinados que ejercen el poder del presidente están sujetos a ser destituidos por este. Así, y solo así, pueden rendir cuentas ante el presidente, y el presidente ante el pueblo”, señaló en el escrito Roberts. “Si queda algo de ‘Humphrey’s’, lo revocamos”, agregó el juez conservador.

En tanto, la magistrada progresista Sonia Sotomayor, que votó en contra, advirtió en su escrito que la mayoría de la Corte había trastocado la separación de poderes y una doctrina constitucional consolidada. “Promete desatar únicamente el caos”, advirtió sobre el fallo, en una dura crítica.

“Hoy, este Tribunal echa por tierra siglos de práctica política y concluye que los tres poderes del Estado han estado actuando en abierta contravención de la Constitución durante todo este tiempo. Tal conclusión es errónea”, explicó.

To show the importance of the Slaughter Case, 90 years of precedent has been COMPLETELY AND UNEQUIVOCALLY OVERRULED, greatly increasing Presidential Power at a time when it is most needed! President DONALD J. TRUMP



( TS: Jun 29 2026, 11:24 AM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍… pic.twitter.com/Ye0hh738Q4 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 29, 2026

En una publicación posterior, Trump volvió a “ilustrar la importancia del caso Slaughter” al celebrar que el fallo “aumenta enormemente el poder presidencial en un momento en el que es más necesario“.

En el segundo caso, referido a Cook, los jueces decidieron en un fallo dividido -con cinco votos a favor y cuatro en contra- que la gobernadora de la Fed no podía ser despedida sin tener la oportunidad de refutar judicialmente las acusaciones de Trump.

En una declaración luego de que se revelara el fallo, Cook afirmó que el intento del presidente de destituirla “se basó en un pretexto fabricado" por negarse a “ceder ante presiones políticas” para intervenir en las tasas de interés, eje de una pulseada entre el magnate y la Fed. Desde hace tiempo el presidente presiona a la entidad para que las reduzca drásticamente.

Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la Corte Suprema en Washington, el 21 de enero del 2026. Mark Schiefelbein - AP

“El fallo reafirma un principio que ha sustentado una gestión económica sólida durante generaciones: que la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones de política guiándose por la evidencia y un criterio independiente, libre de injerencias políticas“, añadió Cook.

Pese al fallo adverso para sus planes, Trump no se quedó atrás y reiteró su intención de buscar la manera de destituir a Cook. El mandatario lo tomó como una cuestión de “procedimiento” de la Corte, y añadió que tomaría “medidas inmediatas y adecuadas para garantizar que alguien que ha cometido irregularidades no tome decisiones vitales sobre el bienestar de Estados Unidos”.

Cook ha negado en forma reiterada la acusación de que falseó información sobre sus finanzas para obtener condiciones hipotecarias más favorables, e impugnó en los tribunales la destitución ordenada por Trump en agosto pasado. Un juez federal le permitió continuar en el cargo hasta que se defina legalmente su situación.

La opinión de la Corte, redactada por Roberts, mantuvo vigente esa decisión. Sin embargo, los especialistas señalaron que el fallo dejó incógnitas, al señalar que los magistrados no definieron con claridad las condiciones bajo las cuales Trump podría destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed confirmado por el Senado.

“Para que quede claro, la cuestión fundamental de si el presidente puede destituir a Cook por causa justificada dependerá en parte de los hechos subyacentes”, escribió Roberts, en nombre de la mayoría.

Otro revés

Por otra parte, la Corte Suprema emitió otro fallo este lunes que significó un revés para Trump, al confirmar una ley estatal de Misisipi que permite contar las boletas electorales por correo recibidas después del día de los comicios, cuando faltan poco más de cuatros meses para las cruciales elecciones de medio término.

Trump, que desde hace meses lleva adelante una estrategia para cambiar reglas de juego electorales, es un feroz crítico del voto por correo, un sistema que calificó como propicio para el fraude electoral que sostiene -sin pruebas fehacientes- que contribuyó a su derrota electoral de 2020 frente a Joe Biden.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habla frente al nuevo Air Force One, obsequiado por Qatar, en un hangar de la Base Conjunta Andrews en Maryland. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En una publicación en Truth Social, Trump calificó el fallo como una “pérdida tremenda en materia de derechos electorales”.

El máximo tribunal norteamericano, en una decisión de cinco votos contra cuatro, rechazó una impugnación republicana a una ley de Misisipi que permite contabilizar las boletas enviadas por correo si tienen un sello del día de las elecciones o anterior y llegan dentro de los cinco días hábiles posteriores a la jornada de votación.