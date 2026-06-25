Corte Suprema de EE.UU. sentencia que el gobierno puede rechazar demandas de asilo en la frontera
La Corte Suprema estadounidense sentenció este jueves que el gobierno puede rechazar solicitudes de asilo en la frontera, por considerar que ese derecho empieza dentro del territorio del...
La Corte Suprema estadounidense sentenció este jueves que el gobierno puede rechazar solicitudes de asilo en la frontera, por considerar que ese derecho empieza dentro del territorio del país y no a sus puertas.
Por seis votos a favor y tres en contra, la mayoría conservadora del máximo tribunal del país se alineó así con la política del gobierno de Donald Trump, que sostiene que puede rechazar a esos demandantes que llegan a pie a la frontera si lo estima necesario.
"Un extranjero que se encuentra de pie en México no 'llega a los Estados Unidos' simplemente por intentar, sin lograrlo, poner un pie en este país. Un extranjero 'llega a los Estados Unidos' únicamente cuando cruza la frontera", declaró la mayoría de la Corte en su sentencia.